破镜难重圆 巴托梅乌：巴萨不可能重新签下内马尔

内马尔回到诺坎普是有争议的，但是巴萨主席巴托梅乌认为这样的转会“不太可能”。

巴塞罗那俱乐部主席巴托梅乌表示，将内马尔从巴黎圣日耳曼带回巴萨是“不可能的。”

2017年，这位巴西前锋以2.22亿欧元的天价转会离开诺坎普来到法国首都，尽管他在那里赢得了8座冠军奖杯，但重返巴萨一直是人们讨论的焦点。

然而，巴托梅乌认为，在新型冠状病毒疫情严重影响俱乐部财政的情况下，欧洲各大俱乐部都改变了自己的引援计划，类似将内马尔带回巴萨的交易将很难达成。

其他球队

“这样的交易是不太可能的，因为欧洲所有俱乐部的财政状况都很困难。”巴托梅乌告诉RAC 1。

然而，当巴托梅乌被问及另一名前锋劳塔罗·马丁内斯时，他却没有直接否认。

根据报道，这位梅西的阿根廷队友与国米的现有合同中附带了一条1.11亿欧元的解约金条款，不过这一条款在周二到期，有报道称巴萨不会在截止日期之前激活这一条款。

22岁的马丁内斯本赛季为国米出场37次，打入17球，与蓝黑军团的现有合同将在2023年到期。

“我不是在说转会，”当被问及马丁内斯时，巴托梅乌补充道。

“我们还没有把签约的时间标注在日历上。”

目前巴萨已经与尤文图斯达成协议，斑马军团中场皮亚尼奇将在本赛季结束后加盟红蓝军团，而他们的巴西中场阿图尔则将作为交换成为意甲霸主的一员。

有报道称两家俱乐部是用了平衡收支才进行了这一互换交易，尽管皮亚尼奇比阿图尔大了七岁，但巴托梅乌强调签下皮亚尼奇是球队的长期计划。

“皮亚尼奇是一位很长一段时间以来我们都想签下的球员，他非常抢手，而且我看一位巴萨球员也想加盟尤文图斯。”巴托梅乌解释到。

“这并不是为了平衡，因为我们会卖掉其他球员。阿图尔是一位很有价值的球员。”