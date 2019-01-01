破镜难圆 梅西：巴萨有些成员不想内马尔回来

这位巴西国脚备受争议的离开给诺坎普的一些人留下了不好的印象。

梅西表示，在巴塞罗那和俱乐部成员中，有些人的反对会让内马尔很难回到西班牙。

这名巴西前锋在2017年备受争议的情况下离开了加泰罗尼亚，来到巴黎圣日耳曼，并创下了转会费世界纪录。今年夏天有传言说他打算离开巴黎，回到巴塞罗那。

在诺坎普，梅西和内马尔、苏亚雷斯组成了强大的三叉戟，被称为“MSN”。

“很难把他带回来。”阿根廷国脚在接受布宜诺斯艾利斯95.1频道采访时说：“首先，因为很难看到他离开，其次是因为他离开的方式。俱乐部里有些人不想让他回来。如果只谈竞技，内马尔是世界最佳之一，但我了解所有其他因素。”

梅西最近表示，他将永远不会为巴塞罗那以外的其他俱乐部效力，他的整个职业生涯都会在巴塞罗那度过的。

有传言说，这名传奇前锋将会和伊涅斯塔一样签下一份终身合同，但是他否认了这一传言，尽管他承认已经讨论过了。

这位32岁的球员补充道：“这件事已经讨论了一段时间了，就像伊涅斯塔和其他人一样。我不想让一份合同束缚我，因为我不知道我会有什么感觉。如果我感觉不好，我不想签合同。只要我身体感觉良好，我就会参加比赛，但很明显，我这辈子都会留在这里。”

现在C·罗纳尔多已经转会到意大利，梅西也承认C·罗纳尔多在西甲让事情变得更有趣了。

“是的，他在西班牙联赛的时候很好。”他说：“这让国家德比更特别，也让它们更有价值。”