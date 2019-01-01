破纪录 卢卡库8000万欧转会国际米兰

这位比利时人已经和一名被他称为“世界上最好的教练”在梅阿查会合。

卢卡库以8000万欧元的价格从曼联转会到国际米兰，结束了他与长期仰慕者孔蒂的夏季转会肥皂剧，这使他成为国米历史上最昂贵的签约。

在索尔斯克亚的带领下，比利时人在老特拉福德失宠，现在他将带领蓝黑军团争夺意甲冠军。

国际米兰通过卢卡库本人在米兰的视频宣布了这笔交易，26岁的卢卡库说:“国际米兰并不适合所有人。这就是我来这里的原因。”

这名26岁的球员于2017年从埃弗顿加盟曼联，转会费约为7500万英镑，当时红魔击败了孔蒂的切尔西。

在穆里尼奥执教18个月的大部分时间里，他都是主力射手，在他的第一个赛季就打进了16粒英超进球，但是葡萄牙教练的继任者索尔斯克亚更喜欢更灵活的拉什福德来领衔锋线。

卢卡库仍然成功地制造了影响，他在3月份的欧冠联赛中打入了两粒进球，帮助曼联逆转巴黎圣日耳曼，但这些进球被证明是他在俱乐部的最后一粒进球。

转会传闻从曼联季前赛开始就一直在流传，卢卡库经常因为明显的伤病而与其他队员分开训练，但在幕后，据说索尔斯克亚对他的态度很恼火。

本月早些时候，比利时人在社交媒体上泄露了关于曼联季前赛最高速度的机密数据，据报道索尔斯克亚对卢卡库进行了训斥。

在这样做的时候，卢卡库试图反驳外界对他缺乏速度的批评，因为数据显示他是曼联速度第二快的球员，仅次于迪奥戈·达洛特，但他的帖子也让胡安·马塔和卢克·肖——两人都属于速度最慢的球员——遭到嘲笑。

卢卡库自那以后就没有再回到曼联，尽管红魔要求他在周二回归，他还是在这周和他的前东家安德莱赫特一起训练。

尽管卢卡库之前看起来很接近加盟尤文图斯，但他在周四早些时候抵达米兰完成了他的转会。

这笔交易使国际米兰打破了他们长期以来4900万欧元的转会记录，这笔交易是1999年为克里斯蒂安·维耶里向拉齐奥支付的。