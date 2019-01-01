破球队转会费纪录 热刺以6000万签下里昂恩东贝莱

这名法国中场球员从法甲球队转会并签下了一份6年的合同，波切蒂诺希望依次加强球队的实力，因此他的到来很受欢迎。

托特纳姆热刺已经确认以6000万欧元(5400万英镑/ 6800万美元)的价格从里昂签下中场球员恩东贝莱，这也是创了俱乐部转会纪录的一笔交易。

22岁的法国国脚恩东贝莱在利兹联边锋杰克·克拉克之后，与热刺签下了一份6年的合同。

如果加上奖金，初始费用可能会升至7000万欧元(6300万英镑/ 7900万美元)，这一举动与上赛季热刺没有签下任何球员的情况形成了鲜明对比。

恩东贝莱在里昂度过了两个出色的赛季后成为了世界足坛各队最想引进的球员，他的加盟同时也代表着热刺的一场变革。

除了名字上的相似之处，恩东贝莱还被拿来和前热刺球星穆萨·登贝莱做比较，尤其是他的过人技术——力量和技术都是一样的，他突破防线的能力应该会给热刺的进攻带来新的维度。

对于这位年轻的中场球员来说，这是一个快速的增长，他在两个赛季前以800万欧元(720万英镑/ 900万美元)的价格从法甲球队亚眠加盟里昂。自那以后，他在里昂的各项赛事中出场近100次，并确立了自己的明星球员地位，打入3球并送出8次助攻。

他在冠军联赛中也给人留下了特别深刻的印象，里昂在小组赛中以2-1战胜曼城以及2-2战平曼城。恩东贝莱的精彩表现将给热刺球迷带来希望，让他们希望他

能很快适应英超的生活。

两年前，热刺差点以3600万英镑(4600万美元)的价格将哥伦比亚后卫桑切斯从阿贾克斯带到白鹿巷。

但是随着恩多姆贝利的加盟，尽管丹麦国脚克里斯蒂安·埃里克森的去留仍存在不确定性，但情况确实开始好转。

这名27岁的球员在效力热刺6年之后，被认为想要一个全新的开始，而皇马也是与其转会有关的俱乐部之一。