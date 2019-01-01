破格首发竟助攻 齐达内反转确认贝尔留队

由于在转会窗口期间未能为威尔士前锋找到合适的买家，皇马将继续让他效力一年。

皇家马德里主教练齐达内完成了一个惊人的转会180度大转弯，他确认了加雷斯·贝尔本赛季在他的阵容中的位置。

在圣地亚哥·伯纳乌度过了6个赛季，并赢得了4次欧冠冠军之后，贝尔的地位在夏天无限下降。

在2018-19赛季末齐达内几乎没有考虑到这一点，威尔士人发现自己陷入了一场痛苦的转会僵局。

皇马决定出售边锋的同时，贝尔也拒绝离开，除非他在西班牙的合同条款与其他地方的合同条款相匹配，这导致了转会窗口的僵局。

尽管齐达内保证贝尔不会出现在他的计划中，他还是在皇马一线队结束了季前赛，而他转会中国的可能性也没有实现。

贝尔在周六的西甲揭幕战中首发出场，他助攻本泽马在对阵塞尔塔的比赛中首开纪录。

终场哨声响起后，齐达内毫不犹豫地向贝尔保证，他将在2019- 2020赛季的比赛中扮演一个角色。

“他要留下来。我们必须专注于这个赛季，没有其他的了。阿扎尔的受伤对我们来说是个坏运气，但这并没有改变我们对贝尔的看法。加雷斯、哈梅斯(罗德里格斯)和这里的所有球员都将捍卫这件球衣。”

在上个赛季灾难性的联赛中，皇家马德里以远远落后于巴塞罗那和马德里竞技的第三名的成绩结束联赛。

齐达内很高兴看到自己的队员避免了在第一轮的失误，尽管他错过了阿扎尔和卡瓦哈尔这样的球员，当卢卡·莫德里奇被红牌罚下时，他只剩下10名队员。

“我为球员们感到高兴。我们今天打了一场精彩的比赛，尤其是上半场。我们10个人打得很好，团结一致。我们打出高效率。我对我所看到的感到高兴。领先巴萨开始新赛季?我们只想到自己。最重要的是在艰难的比赛中拿下三分。我们必须祝贺球员们。”