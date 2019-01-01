破坏保级大业的事情绝对不做 佩大师誓拒出售谢尔维

西汉姆联正在考虑引进纽卡中场谢尔维，因为佩莱格里尼希望在一月份得到更多的球员。

英超西汉姆联正在探索签下谢尔维的可能性，但是他们已经准备好面对纽卡斯尔的强硬态度。

谢尔维本赛季只为纽卡斯尔出场12次，本周他前往巴塞罗那接受大腿伤势的治疗。

虽然他还没有被排除在比赛名单之外，但是这位中场应该很难赶上周六对阵切尔西的比赛了。

这位前英格兰U21国脚在纽卡可能不受重用，但西汉姆联主教练曼努埃尔•佩莱格里尼很欣赏谢尔维，他可能会欣然接受这个前往伦敦的机会。

西汉姆已经将纳斯里补充进他们的阵容，但是如果想要引进谢尔维的话他们需要卖人离队，俱乐部方面已经拒绝了中超俱乐部给阿瑙托维奇的3600万磅报价，这切断了一个潜在的收入来源。

然而，另一个巨大的问题是，纽卡斯尔主帅贝尼特斯不会批准出售这名中场，除非球队能给这位价值2000万磅的中场带来一个合适的替代者。

艾萨克·海登是另一名可能离开纽卡斯尔的中场球员，他一直是英超和英冠俱乐部追逐的对象。

但是，和谢尔维一样，贝尼特斯不会批准那些会破坏纽卡斯尔保级大业的交易。

距离转会窗口期结束还有三周，西汉姆联将继续关注谢尔维的情况，他们最终可能会给纽卡斯尔施压。