顿涅茨克矿工首席执行官谢尔盖-巴尔金呼吁结束俄罗斯对乌克兰的"疯狂"入侵，同时确认该俱乐部聘用的一名青年教练已被俄罗斯炮弹的碎片炸死。

在看到普京批准军队进入乌克兰后，乌克兰数百万人现在生活在恐惧之中。

许多人逃到了邻国，但也有一些人因为航班停飞和出境通道被关闭而滞留国内，巴尔金是敦促俄罗斯人民站出来反对其总统行为的人之一。

这位顿涅茨克矿工CEO在Facebook上的一条信息中写道："我想对俄罗斯足球俱乐部的老板、管理层和足球运动员说，俄罗斯对乌克兰进行了可怕的、背信弃义的军事攻击。乌克兰是一个你们每个人都访问过的国家，你们在这里一直受到欢迎。一个你们有亲戚、朋友、熟人的国家。你们中的一些人甚至出生在这个国家，而这个国家和它的人民今天正被俄罗斯军队用各种武器摧毁。”

"你们正在成为一个被抛弃的国家，俄罗斯，从一个为打败纳粹主义做出巨大努力的国家，正在变成一个恐怖主义者的国家，一个沉默的懦夫的国家。今天整个世界都在看着你们。而世界期望你们的行动能够阻止这种疯狂行为。但是你害怕了，你退缩了。在体育运动中，恐惧是一种将胜利的概率降低到零的情感。你对反对乌克兰战争的恐惧已经摧毁了城市，你的恐惧是成千上万的平民死亡，你的恐惧是死亡的儿童和数百万人的残缺命运，你对反对血腥政权的恐惧是你最大的失败。”

"虽然你没有亲自下达消灭乌克兰人的命令，但你的沉默是对大规模谋杀和破坏的帮助。”

"我们的一名青训教练昨天被杀，他是被俄罗斯炮弹的碎片炸死的。俄罗斯，你在杀害乌克兰人。停止这种疯狂的行为吧! 不要沉默，大声说出来! 否则，这将是你个人的失败。一个将被所有后代记住的失败。一个无法从世界历史中抹去的失败。而你们每个人都将有罪，并对所犯的罪行负责。"

巴尔金还在消息的旁边贴出了一些图片："看看俄罗斯军队正在对我们的城市做什么！！"

国际足球运动员工会周二证实，随着东欧政治动荡的升级，两名乌克兰足球运动员已经被神王。

这个代表世界各地球员的组织发表的声明说："我们对年轻的乌克兰足球运动员维塔利-萨皮罗和德米特罗-马蒂连科的家人、朋友和队友表示哀悼，这是足球在这场战争中的第一次损失。愿他们都能安息。"

世界各地的俱乐部和组织继续对乌克兰表示支持，埃弗顿在周四与博雷汉姆森林的足总杯第五轮比赛中，将他们的队长袖标交给了米科连科，同时还在开球前展示了一个横幅，上面写着"想象所有的人分享全世界"。

矿工则在社交媒体上对太妃糖的行为表示感谢。

乌克兰已经要求国际足联推迟他们将于3月24日举行的与苏格兰的世预赛附加赛，现在这个国家已经将体育事务暂时放到一边。