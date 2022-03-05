矿工CEO呼吁俄罗斯人民阻止政府入侵乌克兰：停止这疯狂的行为！

Chris Burton
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乌克兰冠军俱乐部董事会的一位重要人物呼吁俄罗斯人民帮助结束普京的军事行动。

顿涅茨克矿工首席执行官谢尔盖-巴尔金呼吁结束俄罗斯对乌克兰的"疯狂"入侵，同时确认该俱乐部聘用的一名青年教练已被俄罗斯炮弹的碎片炸死。

在看到普京批准军队进入乌克兰后，乌克兰数百万人现在生活在恐惧之中。

许多人逃到了邻国，但也有一些人因为航班停飞和出境通道被关闭而滞留国内，巴尔金是敦促俄罗斯人民站出来反对其总统行为的人之一。

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这位顿涅茨克矿工CEO在Facebook上的一条信息中写道："我想对俄罗斯足球俱乐部的老板、管理层和足球运动员说，俄罗斯对乌克兰进行了可怕的、背信弃义的军事攻击。乌克兰是一个你们每个人都访问过的国家，你们在这里一直受到欢迎。一个你们有亲戚、朋友、熟人的国家。你们中的一些人甚至出生在这个国家，而这个国家和它的人民今天正被俄罗斯军队用各种武器摧毁。”

"你们正在成为一个被抛弃的国家，俄罗斯，从一个为打败纳粹主义做出巨大努力的国家，正在变成一个恐怖主义者的国家，一个沉默的懦夫的国家。今天整个世界都在看着你们。而世界期望你们的行动能够阻止这种疯狂行为。但是你害怕了，你退缩了。在体育运动中，恐惧是一种将胜利的概率降低到零的情感。你对反对乌克兰战争的恐惧已经摧毁了城市，你的恐惧是成千上万的平民死亡，你的恐惧是死亡的儿童和数百万人的残缺命运，你对反对血腥政权的恐惧是你最大的失败。”

"虽然你没有亲自下达消灭乌克兰人的命令，但你的沉默是对大规模谋杀和破坏的帮助。”

"我们的一名青训教练昨天被杀，他是被俄罗斯炮弹的碎片炸死的。俄罗斯，你在杀害乌克兰人。停止这种疯狂的行为吧! 不要沉默，大声说出来! 否则，这将是你个人的失败。一个将被所有后代记住的失败。一个无法从世界历史中抹去的失败。而你们每个人都将有罪，并对所犯的罪行负责。"

巴尔金还在消息的旁边贴出了一些图片："看看俄罗斯军队正在对我们的城市做什么！！"

国际足球运动员工会周二证实，随着东欧政治动荡的升级，两名乌克兰足球运动员已经被神王。

这个代表世界各地球员的组织发表的声明说："我们对年轻的乌克兰足球运动员维塔利-萨皮罗和德米特罗-马蒂连科的家人、朋友和队友表示哀悼，这是足球在这场战争中的第一次损失。愿他们都能安息。"

世界各地的俱乐部和组织继续对乌克兰表示支持，埃弗顿在周四与博雷汉姆森林的足总杯第五轮比赛中，将他们的队长袖标交给了米科连科，同时还在开球前展示了一个横幅，上面写着"想象所有的人分享全世界"。

矿工则在社交媒体上对太妃糖的行为表示感谢。

乌克兰已经要求国际足联推迟他们将于3月24日举行的与苏格兰的世预赛附加赛，现在这个国家已经将体育事务暂时放到一边。