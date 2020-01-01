短期合同即将达成 但威廉仍有可能离开切尔西

尽管上当即将签下一份短期合同，但这位巴西边锋仍有可能离开切尔西。

威廉愿意签一份临时合同，在6月30日合同到期后继续留在切尔西，但他是否会与球队签下一份长期续约合同仍不确定。

切尔西面临着极大的续约压力，包括阿森纳和托特纳姆热刺在内的竞争对手都对免签这位巴西边锋很感兴趣。

蓝军有将近一个月的时间来与巴西人达成协议，延长他在英超效力的时间。

其他球队

英超官方计划在6月中旬重开联赛，届时切尔西将有9场联赛要踢，除此之外，他们还可能需要踢3场足总杯比赛。

国际足联的指导方针鼓励俱乐部和球员达成临时协议，但实际上双方尚未就这方面达成一致。

除此之外，切尔西还必须考虑威廉的长远未来，由于俱乐部不愿满足他的三年合同要求，所以续约谈判一直处于停滞状态，因为他们很少向30岁以上的球员提供这样的合同。

“这是一个困难的情况，因为切尔西给了我一份两年的合同，但我想再踢三年。”

“正因为如此，目前的续约形势很困难。我真的不知道是否有可能留在这里。我的目标是继续努力，专注于本赛季剩下的比赛，这样切尔西就能继续赢得胜利。”

“我头脑清醒，在剩下的赛季中我会集中精力。我觉得自己很难继续留下来。让我们看看会发生什么。”

与此同时，同为前锋的佩德罗的未来也充满了疑问，他的合同也将在赛季末到期。

至少有三家俱乐部对这位32岁的球员表示了兴趣，包括罗马、皇家贝蒂斯、国际米兰。

目前还不清楚切尔西是否会给西班牙人一份新合同，但是兰帕德已经表达了他对失去佩德罗和威廉的担忧。

“目前还不确定比赛什么时候能够重新开始。我们有很多大牌球员合同即将到期，所以这是我非常关注的事情。”兰帕德上周告诉天空体育新闻。

“那些合同即将到期的球员是俱乐部的好球员，他们对切尔西很有感情。”

“当然他们会更关心自己，考虑到现在的训练情况，以及季前赛是否会很匆忙，他们必须去确保自己的未来不会出现问题。”

“因此，这将是我们必须考虑的事情。希望他们能继续和我们在一起。”

目前，切尔西已经解决了4个即将到期合同中的两个，吉鲁与卡巴列罗均与球队签下了一份为期一年的续约合同。

伦敦豪门本周恢复了第一阶段的非接触训练，但是恩戈洛·凯恩和奥多伊缺席了兰帕德率领的训练。