知耻后勇 卢克·肖：上赛季令人尴尬

这位边后卫相信红魔将会从令人失望的2018-19赛季中恢复过来，这个赛季球队面临着很多批评。

在索尔斯克亚的带领下，经过一个积极的夏天的准备，卢克·肖强调曼联已经“准备好”纠正上赛季的错误。

上个赛季，红魔没有赢得一座奖杯，同时在联赛中排名第六的他们也错过了欧冠的资格。

穆里尼奥在去年12月失去了主教练的职位，球队在前四名之外还差了12分，因为有报道称更衣室里发生了骚乱。

索尔斯克亚被临时换下葡萄牙人，并成功地带领球队取得了令人印象深刻的复苏，在他执教的头17场比赛中，他赢了15场。

挪威人得到了一份为期三年的永久合同，但结果却出现了最糟糕的情况，曼联在所有比赛的最后12场比赛中只赢了两场，艰难地走到了终点线。

卢克·肖被评为俱乐部2018-19年度最佳球员，但他认为球队的集体失败削弱了这样一个奖项的价值。

他坚称在周日对阵切尔西的2019-20赛季首场比赛之前，他和红魔还有“更多的收获”。

“从个人的角度来看，这是一个比我已经有一段时间更好的赛季，但我仍然认为我可以做得更好。”肖告诉天空体育：“我真的觉得没有人配得上年度最佳球员奖，因为这个赛季我们是一个整体。我还有很多要做，每个人都需要做得更好，因为上个赛季有点尴尬。”

“我们都很失望。”这位后卫说：“更让人伤心的是，我们周围有那么多英格兰球队在最后阶段中比赛，而且在我们度假期间表现得很好。除了看比赛和思考，我们什么也做不了。当然，这很令人受伤。我们都感觉到了。这个赛季我们有很多东西需要证明，我相信我们会的。我们将会有一个更好的赛季。”

在回顾了曼联在季前赛中取得的六场胜利后，肖补充道:“我们都非常努力，并且都以积极的态度对待比赛。现在我们都从中受益匪浅。我们感觉良好，精神饱满。球员们似乎更有活力。我看着我的队友们，我觉得他们比上赛季更饥渴。每个人都想证明一点。我们正在训练中努力，所以现在我们对如何踢球以及主教练想从我们这里得到什么有了更多的想法。这就是我们所需要的，教练要向我们展示他希望我们如何踢球。我觉得我们已经准备好了，我等不及了。”