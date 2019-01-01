矛盾过去式 马内：我和默是很好很好的朋友

虽然这对锋线双星在此前3-0战胜伯恩利的比赛中发生了一些小摩擦，不过塞内加尔国脚坚称他们都已经忘记有这回事了。

马内，萨拉赫再加上菲尔米诺，红军的锋线三叉戟在过去两年横扫欧洲赛场，在帮助球队登顶欧洲之巅的同时也成为了所有后卫的噩梦。

不过在上个月3-0战胜伯恩利的比赛中，马内和萨拉赫之间发生了不愉快的一幕。马内被换下场时一度情绪爆发，外界普遍认为这是由于萨拉赫没有在应该传球的时候把球传给队友。

而塞内加尔人在最近的采访中强调，他感到不满是因为他希望红军能在所有比赛中都做到最好。

马内说道：“我感到很郁闷，因为这就是足球，你希望打入更多进球。你看曼城打进七八个球，而我们知道我们也同样可以。作为一支球队，我真的觉得打入尽可能多的进球非常重要，但他没看我，就这样。”

“我当时是有点郁闷，但我们可是非常非常要好的朋友。”

不仅如此，马内还透露他一度向队友们试探性地询问过对此事的看法。

“昨天我问维纳尔杜姆‘问问默（萨拉赫），为什么马内想要打他？’”

“但你知道的，大家都忘记这回事了。”

目前克洛普的球队在本赛季开局七战全胜，马内相信这支红军比过去更加可怕。

“我认为我们比上赛季更加出色。我们每天都在努力工作，不断进步。毫无疑问，我们都比上赛季更加成熟了，因为这中间已经过去了好几个月了。”

周三，红军还将与萨尔茨堡展开欧冠第二轮小组赛的较量，卫冕冠军在首轮客战那不勒斯时不幸0-2落败。

“这很特别，我在这里已经效力了两年半。我相信他们针对我已经做好了准备，而我同样也针对他们做好了准备。能遇到老队友我肯定会很开心。同时我也会很开心能够击败他们。”