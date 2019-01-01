瞎说什么大实话 前太妃糖大将怒斥阿勒代斯：这也能叫足球？
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尼古拉·弗拉西奇抨击了前埃弗顿主教练山姆·阿勒代斯，并质疑他的比赛风格是否“甚至可以被称为足球”。
这位21岁的球员目前被租借到莫斯科中央陆军，在2017年夏天被罗纳德·科曼签下后，他的埃弗顿生涯有一个美好的开始。
但是在荷兰人被解雇并最终被阿勒代斯取代后，弗拉西奇发现自己不再受宠，并为上场时间而挣扎。
在阿勒代斯的带领下，他在所有的比赛中只出场了7次。阿勒代斯带领太妃糖摆脱了困境，并在英超联赛中排名第八，但未能赢得球迷的支持。
弗拉西奇告诉克罗地亚报纸Sportske Novosti：“在罗纳德·科曼离开后，一切都变了。”
“大山姆带队踢的足球太恶心了，如果这都能叫足球的话。”
“在这样的足球里，我没有立足之地。球队当时对一切都感到害怕——尤其是对球迷。”
弗拉西奇本赛季表现出色，在莫斯科中央陆军出场20次打入7球，包括在欧冠中绝杀皇马。他也对埃弗顿的转会操作有话说，这家俱乐部在过去两年一共投入了超过2.5亿英镑。
弗拉西奇相信他的老东家将会继续投资于新球员，因为他们的目标是成为“新托特纳姆热刺”，争夺冠军并进入欧洲冠军联赛。
“埃弗顿去年花了一亿磅来买人。其中三名球员——理查利森、米纳和迪涅就已经花了九千万。”
“埃弗顿想在豪门球队里面买大牌球员，比如巴萨。”
“尽管投资巨大，但球队目前才排在第11位。这意味着(未来)会有新的、大规模的收购。”
“我知道埃弗顿内部已经矢志要努力成为新的托特纳姆热刺，加入英超豪门行列。”