瞎说什么大实话 前太妃糖大将怒斥阿勒代斯：这也能叫足球？

上赛季效力于英超埃弗顿的克罗地亚球员弗拉西奇本赛季被租借到莫斯科中央陆军，他在采访中怒批前主帅阿勒代斯。

尼古拉·弗拉西奇抨击了前埃弗顿主教练山姆·阿勒代斯，并质疑他的比赛风格是否“甚至可以被称为足球”。

这位21岁的球员目前被租借到莫斯科中央陆军，在2017年夏天被罗纳德·科曼签下后，他的埃弗顿生涯有一个美好的开始。

但是在荷兰人被解雇并最终被阿勒代斯取代后，弗拉西奇发现自己不再受宠，并为上场时间而挣扎。

在阿勒代斯的带领下，他在所有的比赛中只出场了7次。阿勒代斯带领太妃糖摆脱了困境，并在英超联赛中排名第八，但未能赢得球迷的支持。

弗拉西奇告诉克罗地亚报纸Sportske Novosti：“在罗纳德·科曼离开后，一切都变了。”

“大山姆带队踢的足球太恶心了，如果这都能叫足球的话。”

“在这样的足球里，我没有立足之地。球队当时对一切都感到害怕——尤其是对球迷。”

弗拉西奇本赛季表现出色，在莫斯科中央陆军出场20次打入7球，包括在欧冠中绝杀皇马。他也对埃弗顿的转会操作有话说，这家俱乐部在过去两年一共投入了超过2.5亿英镑。

弗拉西奇相信他的老东家将会继续投资于新球员，因为他们的目标是成为“新托特纳姆热刺”，争夺冠军并进入欧洲冠军联赛。

“埃弗顿去年花了一亿磅来买人。其中三名球员——理查利森、米纳和迪涅就已经花了九千万。”

“埃弗顿想在豪门球队里面买大牌球员，比如巴萨。”

“尽管投资巨大，但球队目前才排在第11位。这意味着(未来)会有新的、大规模的收购。”

“我知道埃弗顿内部已经矢志要努力成为新的托特纳姆热刺，加入英超豪门行列。”