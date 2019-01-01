瞄准联赛杯夺冠 蓝军助教：每个奖杯都很重要

蓝军与联赛领头羊利物浦的差距已经拉开到了10分，因此他们最好的夺冠机会将会是来自于杯赛。

切尔西助理教练卡洛·库迪奇尼强调赢得联赛杯应该是主教练萨里的首要任务，这样的成功将帮助俱乐部进入一个更美好的2019年。

蓝军将在周二的温布利迎战联赛杯半决赛的对手托特纳姆热刺，并希望在意大利人的带领下能够获得他们的第一座奖杯。

前那不勒斯主教练萨里看到了他的球队在近乎完美的联赛开局后，却在冬季赛程中一再下滑。切尔西和英超领头羊利物浦之间的10分的差距可能会使他们无缘冠军争夺。

正因为如此，对这位59岁的教练来说，联赛杯无疑是他自执教西伦敦球队以来第一次为奖杯陈列柜增加新藏品的最佳机会。

曾经是切尔西的宠儿的库迪奇尼，两次在蓝军门将的位置上获得过冠军。他认为，如果他们在决赛中取得胜利——曼城或伯顿·阿尔比恩都将在决赛中等待着他们。这将是他们在本赛季取得更大成就的一个跳板。

“赢得本赛季的第一个奖杯总是很重要的。”他告诉俱乐部官网。“你有机会在2月赢得一座奖杯，这将有助于你在赛季结束时取得更好的成绩。”

“作为一个俱乐部，我们认为所有的奖杯都是重要的，我们有机会进入决赛，我们显然想做得更好。”

谈到萨里离开祖国后是如何适应伦敦的生活时，这位45岁的助教补充道：“对于教练来说，来这里改变并成为英超的一员总是很困难的。”

“这个联赛的竞争的挑战性非常高。”

“我很幸运以前和孔蒂一起工作过，而现在和毛里齐奥一起工作。这里与其他任何国家都有很大的不同，所以需要一些时间来理解它是如何运作的，毛里齐奥正在这样做。”

“很明显，有吉安弗兰科（佐拉）在他身边，这是一个很大的帮助——团队中每一个在这个联赛中有些许经验的人都在尽自己最大的努力让他的生活更轻松，如果我们可以的话。”

“我认为球队做得很好，我们还会提高。我们处在正确的轨道上。”

在本赛季开始前，切尔西失去了他们的第一门将，也就是投奔皇家马德里的库尔图瓦，而他的位置被毕尔巴鄂竞技的门将凯帕取代。

库迪奇尼对于这位24岁的西班牙人赞不绝口，他说：“这和我刚才说毛里齐奥的差不多。”

“特别是对于门将来说，英超是另一种方式。我记得当我第一次加入这里的时候，差别十分巨大。

“身体素质，比赛速度——一种完全不同的比赛方式。我认为他适应得很好。”