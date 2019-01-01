着眼未来 大连一方签下单欢欢等四名留洋小将

德国转会市场网站确认，大连一方签下了单欢欢、李学博、程辉和周潇四名留洋小将。今年的内援引援名额已经用完。

北京时间7月29日，德国转会市场网站中国区管理员朱艺在微博中透露，大连一方足球俱乐部已确认签下单欢欢、李学博、程辉和周潇四名留洋小将。

朱艺微博原文如下：

此前效力于葡萄牙吉马良斯队的中锋单欢欢，将加盟大连一方队。单欢欢出生于1999年，司职中锋，曾入选过国青和国奥，留洋前在北京国安俱乐部效力。2017年，他前往葡萄牙留洋，加盟吉马良斯队，先后代表其U19、B队参加了葡萄牙全国U19联赛、U23联赛和葡甲联赛。由于留洋前效力的是北京国安，所以需要占一个U21转会名额。

效力于马德里竞技的北京万达的国青门将李学博回国加盟大连一方俱乐部。李学博出生于1999年，司职门将，曾入选国奥和国青，他是万达“中国足球希望之星”留洋项目成员。他曾被马德里竞技租借到多支西班牙球队参加低级别联赛，上赛季租借到先波苏埃洛斯队参加马德里自治区优选联赛。 ​​​​

上赛季效力于西班牙列伊达B队的程辉（1997年）近日返回国内，加盟大连一方。程辉曾入选国青和国奥，出自大连实德青训，后随队并入大连一方。2015年底赴西班牙，加盟萨瓦德尔俱乐部的梯队。2016年夏，转投列伊达B队，征战加泰罗尼亚自治区甲级联赛至今。此次回国，由于是重新加盟留洋前的最后一家注册俱乐部，因此将不占转会名额。

上赛季在西丙联赛阿斯托尔加竞技留洋的北京万达出品的99年后卫球员周潇，将加盟大连一方。他是万达“中国足球希望之星”留洋项目成员。周潇2012年赴西班牙，在与万达有合作协议的比利亚雷西亚和马德里竞技俱乐部接受培训，后加盟多支西班牙球队参加低级别联赛球队。

留洋前注册于北京万达足球俱乐部，因此占一个U21名额。

至此，大连一方俱乐部本赛季的内援引援名额已经用完。球队在妥善处理了与外援卡拉斯科的关系之后，又签下了前西布朗前锋龙东。此番引进4名小将，又为球队的未来打下了坚实的基础。目前，大连一方积27分，暂列中超积分榜第8名。