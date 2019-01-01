眼馋二弟新莱万也没办法 皇马暂缓冬窗引援计划

银河舰队仍在寻找C罗的代替者，但他们似乎不得不等到夏窗了。

够力足球获悉，皇马希望在冬窗找到一位C罗的长期替代人选，撑起锋线。不过本泽马轻伤不下火线，而俱乐部的潜在人选也相对较少，目前，尽管对伊卡尔迪和皮亚特克兴趣仍在，但高层已经决定在下半赛季继续沿用目前的阵容。

伊卡尔迪出身巴萨青训，是目前欧洲五大联赛中为数不多能力出众且不到30岁的9号。在上赛季，他登顶意甲射手榜，本赛季以来，这位25岁的球星已为国米出场23次，打入14球。不过，他与俱乐部迟迟没续约。他的妻子兼经纪人旺达与俱乐部关系并不亲密，因此就一些条款的谈判并没有取得实际成果。尽管媒体与球迷都对旺达不满，但伊卡尔迪无视了这些意见。在寒假过后，他因为未在规定时间归队而被罚款，这让他离开圣西罗的传言更加起劲，但皇马方面并不愿意在他合同即将结束的情况下在现在支付一大笔费用。

皮亚特克获称“新莱万”，在本赛季成为了超新星，他在意甲出场21次，打入了惊人的19球，这一数字只有C罗能与他一战。皇马一直在关注着他的动态，但现在看来，A米已经铁了心要签下他。4000-4500万欧元的代价可不小，A米并不在乎，但皇马绝不会在一个尚未打完五大联赛中第一个完整赛季的球员身上投入如此多的资金。

所以，皇马在冬窗的原因计划大可能搁浅，对于老佛爷来说，在这个赛季找到C罗的替代者希望渺茫。