真相警告：蓝军球迷只会对兰帕德耐心六个月

这名后卫希望球迷们只给到新教练半个赛季的时间去寻求成功。

切尔西新任主教练弗兰克。兰帕德被蓝军后卫大卫·路易斯警告说，球迷们只有六个月的耐心，然后就会开始期待胜利。

切尔西伟大的兰帕德在本赛季结束后回到了俱乐部，取代了意大利人萨里去到尤文图斯后的位置。

理论上讲，对兰帕德和切尔西来说，让这一转型变得更加棘手的是俱乐部的转会禁令，这意味着对他们青训产品的信任可能是必要的，特别是考虑到哈扎尔已被出售给皇家马德里之后。

考虑到目前的情况和兰帕德在球迷中的地位，大卫·路易斯预计新教练将比其他人更容易适应新环境。

但他也认为，如果事情没有按计划进行，普通的切尔西球迷只会在半个赛季里咬紧牙关。

“我想每个人都明白这一刻，每个人都明白要有耐心，但最终每个人都想赢，”中卫路易斯在接受采访时说。

“他们会在前六个月保持耐心，然后在最后六个月他们希望我们赢球。”

“事情会是这样的，我们必须考虑到这一点，尽最大努力让他们开心。

“如果你不这样想(赢得奖杯)，那么你就不能为切尔西踢球。野心必须很高。当然，有很多非常棒的俱乐部在竞争。”

“他们(其他俱乐部)和教练们一起工作了三到四年，他们有很棒的阵容。在球场上，我们必须展示我们的工作。”

他补充道：“我认为我们刚刚失去了一个非常非常重要的名字，俱乐部的一个传奇——阿扎尔，但是我们有很多球员可以胜任这项工作。”

这位41岁的老板在管理方面相对缺乏经验，他只在德比郡呆了一年，这是他的第一份教练工作。然而，在上赛季带领公羊队进入英冠附加赛后，这名前切尔西中场球员决定接管他的前东家。