真的难 马内：很难描述我在利物浦有多开心

这名塞内加尔前锋已经引发了转会传闻和关于红军内部分歧的报道，但是他坚持说他已经在安菲尔德安顿下来了，并且雄心勃勃。

萨迪奥·马内重申了他对利物浦的忠心，他说：“我真的很难描述我在这里有多开心。”

在过去的一段时间里，关于这名塞内加尔前锋的转会传闻不断，据说皇家马德里是他的众多追求者之一。

这位情绪化的球员也在安菲尔德引发了关于球队和谐的争论，马内在英超战胜伯恩利的比赛中表达了他对穆罕默德·萨拉赫的失望。

然而，这位27岁的球员坚定地表示，他在默西塞德郡感到稳定和满足。

他对《Complex》表示：“说实话，我真的很高兴能成为俱乐部的一员，成为这里的一份子。我们这里有世界上最好的球迷，所以我总是非常感谢你们的支持。这不仅对我很好，也给了全队更多的动力去表现。我很高兴能来到这里。我们在一起变得越来越好，这让我们感到很饥饿。我真的很难用语言来形容我在这里是多么开心！”

马内在利物浦度过了丰收的三年，他的63粒进球帮助他获得了英超金靴奖和欧冠冠军。

上赛季红军终于拿到了一座重要的奖杯，他们在欧洲赛场上击败了本土对手托特纳姆热刺，12个月前他们在决赛中输给了皇家马德里。

马内表示：“对于我和我的队友来说，这是一个特殊的时刻。当我年轻的时候，我是看着欧冠长大的——尤其是决赛。所以，参加决赛一直是我的梦想。在前一个赛季进球但输球之后，能够赢下来是一种不可思议的感觉。我简直不敢相信！当我们拿着奖杯回到利物浦的时候，我惊讶地发现这对这里的人们意味着什么。这个城市的气氛真是太疯狂了！赢得冠军，并看到它意味着什么，这给了我们这个赛季的表现更多的动力，我们要为俱乐部赢得更多奖杯。”

卫冕欧冠只是利物浦2019- 2020赛季计划的一小部分，他们也在寻求30年来的首个英超冠军头衔——他们在上个赛季仅落后曼城一分。

“现在说当然还为时过早，但我们的目标，众所周知，是赢得本赛季的联赛冠军。欧冠也是我们的目标。”马内说：“从很小的时候起，我的梦想就是赢得这样的奖杯。我的职业生涯正处于一个很好的阶段，我觉得现在全队的人都在想同样的事情。我现在正努力保持我的状态，努力保持对我们的高水平期望。”