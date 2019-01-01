真爱 阿圭罗：想为梅西赢得美洲杯 而不是我自己

阿圭罗迫切希望在夏天为梅西赢得第一个阿根廷成年国家队的锦标。

塞尔吉奥·阿圭罗承认，在阿根廷准备争夺美洲杯冠军之际，他“更渴望成为梅西的冠军，而不是我”。

在巴西即将举行的美洲杯上，人们对阿根廷的期望并不高。莱昂内尔·斯卡罗尼的球队在经历了令人失望的2018年世界杯后，被认为仍在挣扎之中。

然而，他们还拥有巴塞罗那的超级球星梅西，这给了他们争胜的机会。

五次金球奖得主仍然在等待他的第一个成年国家队冠军，之前他在三次美洲杯和2014年世界杯决赛中都经历了心碎。

曼城前锋阿圭罗不顾一切地想要结束这段空白期，他告诉阿根廷福克斯体育:“我更渴望梅西成为冠军，而不是我。希望有一天它会发生。这是他的梦想，也是每个人的梦想。我设身处地地为他着想，我想尽力为他举起美洲杯。他来这里已经很长时间了，他很痛苦。我也受到影响。我们知道他能带来什么，其他人必须做好不能失败的心理准备。”

梅西代表阿根廷出场129次，攻入65粒进球。早在2005年，他就已经尝到了U20世界杯的荣耀，并在2008年获得了一枚奥运会金牌，但他仍在等待一个触不可及的冠军头衔，尽管阿根廷群星璀璨。他的下一个任务将于6月15日开始，届时阿根廷将迎战哥伦比亚。

阿圭罗很可能会和他并肩作战。31岁的阿圭罗在2018-19赛季的国内比赛中收获颇丰，他为曼城打进32球，帮助球队在英格兰取得历史性的三冠王。他没有表现出任何放慢脚步的迹象，但他承认，他曾一度怀疑自己能否参加美洲杯，当时斯卡罗尼选择忽视他。

阿圭罗补充说：“当我没有被征召的时候，我怀疑我是否会去那里。莱奥（斯卡罗尼）在四月给我打电话，告诉我我会得到召唤。我很高兴，我不知道这是否是最后一届比赛。我们想和国家队一起赢得一些东西。我们知道阿根廷承受着很大的压力。最小的失误就会被淘汰，因为比赛时间很短。你不能承受一场糟糕的比赛，我会像对待曼城一样努力。”

在与哥伦比亚的比赛之后，阿根廷还将在B组与巴拉圭和卡塔尔进行小组赛。