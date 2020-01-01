真正的教练说了算 兰帕德：弃用凯帕会让他更强大

这位25岁的球员被排除在2-2战平莱斯特城的比赛外，但他有望在周一对阵曼联的比赛中复出。

弗兰克·兰帕德相信，在凯帕·阿雷扎巴拉加被排除出切尔西的首发阵容后，他会变得更加强大。

这名西班牙国脚在2018年以破世界纪录的价格加入了蓝军，在冬歇期前与莱斯特城的2-2战平的比赛中被排除在首发之外。

这位25岁的球员因为一些平庸的表现而承受着压力，而蓝军正在考虑引进阿贾克斯门将安德烈·奥纳纳来代替他。

其他球队

切尔西将在周一主场迎战曼联，而兰帕德并没有透露凯帕是否会出现在比赛中。

但是兰帕德表示，所有的球员都应该做好在职业生涯中被淘汰的准备，并警告凯帕，重返球队的唯一途径就是努力工作。

“这就是生活的现实，足球的现实，我们职业生涯的现实。”兰帕德在周五的新闻发布会上说。

“每个人都有这些东西，你不能欺骗他们，也不能对他们太好，因为事情就是这样。我唯一能让我重新回到队伍中或在训练场上度过一段时间的就是努力训练。”

“如果你要生气，如果我真的生气了，我会很快重新调整自己，并意识到我只能影响一件事，那就是我如何为比赛做准备。”

“作为球员我很幸运，因为我踢了很多比赛。大概在我30岁出头的时候，情况有了一点变化，当时我并不喜欢，但我记得那种感觉。但你必须成为一个队友，你必须成为俱乐部的一员，你必须接受它，有时你必须找到另一种方式，并理解事情是略有不同的。”

“这只是我的故事，每个人都略有不同，但现在在球队竞争中，我认为你必须时刻意识到，如果你的水准下降了，或者教练出于什么原因选择了你，这是可能发生的，并以正确的方式来处理。”

“我不希望看到球员们被弃用时的笑脸，我只希望看到球员们的反应，我希望得到队友的支持。”

“这并不容易，我是作为一名教练这么说的，我知道作为一名球员，我自己在这方面也不是很出色，但从我现在所处的位置来看，我尝试着去推动它，我认为有时候它可以让你变得更强。大多数人在职业生涯的某个阶段都会有这样的经历。事情就是这样。”