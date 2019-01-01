真有雷同 切尔西经历曼联一样的点球波折

这位英格兰中场在与瓦伦西亚的比赛中错失了为蓝军拿到一分的机会。

切尔西在周二的欧冠比赛中以0-1不敌危机四伏的瓦伦西亚，这场比赛的主要焦点只有一个，而且仅仅就那一个。

在第87分钟，主队得到点球机会，拥有了一个赢得一分的完美机会。

罗斯·巴克利替补上场只有7分钟，他坚持要罚点球——将前来试图争取主罚点球的若日尼奥、威廉和亚伯拉罕都赶走了。

他的三名队友——尤其是在场上表现出色的若日尼奥——都在过去曾担任过重要点球的主罚者。

但在被问及是否准备好了没有之后，巴克利坚持要自己主罚——似乎让这两位巴西出生的球星很不高兴——若日尼奥摇了摇头，威廉简洁地拉起袜子就走开了。

尽管如此，这位英国人没能用行动为自己正名，因为他把球轰过了横梁。

周二的事件让人回想起上个月发生在曼联的类似事件。

在曼联1-1战平狼队的比赛中，保罗·博格巴坚持在下半场替代拉什福德去主罚点球，引发了一场风暴。

拉什福德在之前的那个周末对切尔西的比赛中打进一粒点球，他的点球记录远超博格巴——后者的射门被狼队门将帕特里西奥扑出。

博格巴因为他的行为受到了谴责，导致曼联丢了两分，巴克利在社交媒体上也受到了愤怒的球迷类似的对待。

主教练弗兰克·兰帕德在全队比赛中尽了最大努力来平息事态，他坚持认为巴克利实际上是他的首选点球手。

“罗斯是季前赛上的点球主罚球员，罗斯一直是我们的点球主罚球员。”兰帕德坚持说。

”他错过了。他没有首发，但他是我们的点球手。可惜他错过了。”

最后，切尔西输掉比赛是不幸的——罗德里戈为这支陷入混乱的球队取得了唯一的进球——瓦伦西亚的球员和球迷都很反对俱乐部老板上周解雇前主教练马塞里诺的决定。

这场失利意味着兰帕德在他执教的头三场主场比赛中仍然没有赢球，而利物浦将在周日做客这支西伦敦球队。

主教练也感到失望的是，在周末客场5-2击败狼队之后，他不能在球队本赛季最好的表现上继续有所建树。

在那场比赛中，他们坚持使用改进了很多的3-4-3阵型。虽然阵型给了他们一定的稳定性，但他们在前场进攻区域缺少一个真正的阿扎尔那样的差别制造者。

梅森·芒特早期的伤病也没有帮助球队，他的替补佩德罗在一个月后的第一场比赛中显得非常生疏。

然而，在这场失利之后，每个人谈论的唯一故事都将是巴克利点球事件。这是一个切尔西的每个人都需要尽快绕过的事件。