真中场博格巴 马塔：他对曼联很重要

法国国脚效力老特拉福德期间，身边从不缺少质疑的声音，但他的队友仍然坚信他对于球队的价值。

自2016年夏天回归老特拉福德之后，质疑对于博格巴来说似乎成为了家常便饭。外界普遍认为这位法国中场应该用表现证明自己配得上8900万英镑的身价。

但显然博格巴并没能达到所有人的预期，尽管他跟随国家队成为了世界冠军，尽管他曾是曼联的队副。

不过马塔还是选择坚定地站在博格巴一边，他相信博格巴的价值已经得到了曼联的认可。

西班牙人告诉《泰晤士报》：“保罗对我们来说非常重要。”

“他有了不起的能力，他的身体素质，他的视野很好，他的传球也很好。”

“他是一名真正的中场。他周围有很多声音，这就是社交媒体下的生活。但如果你面对面地接触他，他其实是个很谦逊，很棒的人，他心很好的。我喜欢他。”

除了起伏的发挥，关于博格巴的转会传闻也成为了法国人的一个黑点。刚刚过去的夏天，他就一度与皇马联系在了一起。

红魔名宿斯科尔斯当时就表态：“我认为这已经很清楚了，他是想转会的。”

“他本来希望去皇马，不知道基于何种原因，这并没有发生。但我也不认为（失去他）会是曼联的巨大损失。”

“我不觉得他的状态有多么的好，他已经在这里超过两三年了。我敢肯定未来还会有更多的球员可以做得和他一样好。”

本赛季至今，博格巴共为曼联上场5次，贡献两个助攻，但仍没有进球入账。在8月1-1战平狼队的比赛中，他错失了一个点球机会。