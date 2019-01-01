看重经验 永贝里寄望阿森纳老队员改变困局

枪手主帅希望看到他的有经验的球员能在周一晚上对阵西汉姆的比赛中站出来。

阿森纳临时主帅永贝里呼吁他的老队员们站出来，带领枪手走出42年来最糟糕的状态。

这位42岁的主帅知道，如果枪手能终结不胜，那么他们将暂缓球迷的不满。

永贝里说：“我们需要改变这种恶性循环。他们（西汉姆）有很棒的球迷，这将是一个美好的时刻，但也许这对我们的球员来说是件好事，他们可以放松一点，把精力集中在比赛上。”

自从上个月取代被解雇的埃梅里后，永贝里在对阵诺维奇和布莱顿的比赛中选择首发阵容时，很大程度上是根据经验。

梅苏特·厄齐尔连续两场首发，在埃梅里和永贝里的带领下他经历了很多困难，现在他似乎已经完全恢复了状态。永贝里说他决定和厄齐尔以及其他资深球员一起首发是因为阿森纳现在的处境。

“梅苏特是一名非常非常优秀的足球运动员，”瑞典人说：“当他控球在脚，他可以让事情发生。我并没有说过我要建立一支针对特定球员的球队，但是我想让有经验的球员在这样一个困难的情况下上场，就像现在这样。”

“我做出了一个明智的选择，让老队员承担责任，改变比赛。”

年轻的永贝里选择了乔-威尔洛克，他已经连续两场比赛首发。但是在对阵布莱顿的比赛中，他在上半场45分钟的糟糕表现后被替换下场，下半场佩佩顶替了他。

永贝里承认换下这名20岁的球员是一个艰难的决定，但他坚持认为这名攻击型中场仍然是他计划的一部分。

“我有乔在场上，因为我需要力量和速度。”永贝里说：“他有一些我们在阵容中没有的东西，但是乔和其他人一样被动。”

“我觉得我会做出改变，我们有尼可（佩佩），他有机会展示自己，我认为他做得很好。他表现出了他的强度，他试着盘带，他的防守做得很好，把球抢了回来。所以这是积极的。”

阿森纳糟糕的表现让他们离英超降级区仅差4分。他们现在更接近倒数前三名，而不是前四名。但永贝里仍然坚信他的球队仍然有机会获得欧洲冠军联赛的席位。

“我认为我们不应该停止讨论前四名。”他说：“但对我们来说，重点是专注于我们现在在这里做的事情，而不是周围看。我们只需要在我们自己的比赛和我们自己的信心上努力。”