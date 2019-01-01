看好鲁尼进球纪录被打破：凯恩不只是会虐菜

托特纳姆前锋在对阵科索沃的比赛中再次命中目标，他的国家队进球数现在离曼联传奇的只差21球。

哈里·凯恩并不是“虐菜高手”，他将会打破韦恩·鲁尼的历史记录，成为“英格兰有史以来最伟大的射手”，克里斯·萨顿说。

这名26岁的热刺前锋很正在取代曼联的传奇人物成为射手榜第一人的过程中。

这是热刺球星收获颇丰的一周，他在对阵黑山的比赛中上演了帽子戏法，在与科索沃的比赛中也有精彩表现，已经为国家队打进了32粒进球。

凯恩现在离鲁尼53岁的记录只差21岁，随着时间的推移，他有望在本已多产的职业生涯中为三狮军团提高标准。

前英格兰队前锋萨顿在接受《每日邮报》采访时表示：“韦恩·鲁尼要小心了，因为哈里·凯恩要来找你麻烦了。在26岁的时候，热刺前锋没有在历史上写下作为英格兰历史上最伟大的射手的名字让人很难过。”

“以他的冷酷无情和前场虐杀的本领，他必须稳稳当当地击败鲁尼的53个的进球纪录。”

“说凯恩只会虐菜是不公平的，我不会这么看待他，因为他提供的远比这个更多，但他喜欢面对不如自己的对手。当然，这也没什么不对。”

“我很高兴我们可以坐在这里谈论他有多喜欢在对他们的比赛中得分，而不是不得分！周日的比赛中，凯恩以自然年12粒进球的数据追平了英格兰历史上的记录。与1908年的乔治·希尔斯顿(George Hilsdon)和1927年的迪安(Dixie Dean)并肩。

“看看他在2019年进球时的对手都有谁。对保加利亚打进4球，对黑山打进4球，这两个国家目前在世界排名并列第61位。对阵排名114的科索沃打进2球，对阵排名43的捷克共和国打进2球。”

“他在俱乐部的状态并不是最好的，但就在这周他为国家队打进了4球——只比鲁尼少21球。在接下来的几年里，他将面对大量的比赛和对手，我不认为凯恩会放弃自己创造纪录的机会。”

“唯一能阻止热刺前锋的人就是他自己，如果他受伤了。或者像塔米·亚伯拉罕这样的人可以成功地把他挤出首发阵容。”

“然而，索斯盖特显然相信凯恩。有趣的是，在周日的比赛中，英格兰主帅做出了一些改变，但他仍然把前锋的位置留给了凯恩。也许是凯恩自己要求主教练安排他上场的。”

“许他自己已经在关注那个纪录了。我喜欢这样的雄心壮志。作为一名前锋，凯恩想要得分、得分、再得分，只要补给线还在，他就很难停下来。”

作为英格兰队队长，凯恩已经把目光投向了另一项重要的国际赛事。

在索斯盖特的球队进入半决赛时，这名在2018年世界杯上获得金靴奖的前锋帮助三狮军团挺进了2020年欧洲杯，而许多人认为他们为了追求欧洲大陆的荣誉会走得更远。