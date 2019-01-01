看好老东家 默特萨克力撑阿森纳捧起欧联杯

在欧冠四分之一决赛第二回合对阵那不勒斯之前，俱乐部前后卫认为阿森纳本赛季在欧洲赛场的表现给人留下了深刻的印象。

默特萨克透露，他的前东家阿森纳有望赢得本赛季的欧联杯冠军。

枪手本赛季在欧联杯淘汰赛中并不轻松，他们在32强和16强都输掉了第一回合。

但是在分别输给鲍里索夫和雷恩之后，枪手在酋长球场的第二回合比赛中都扭转了局势，进入了四分之一决赛。

阿森纳周四在伦敦北部2-0击败那不勒斯，克服了他们在欧洲赛场上总是在第一回合遇到麻烦的惯例。

默特萨克在上个赛季末退役，成为俱乐部的青训教练，现在他相信枪手可以一路走下去，尽管他警告他们在那不勒斯的第二回合比赛会很艰难。

“当然。”默特萨克在被问及阿森纳是否能在欧联杯一路走下去时对够力足球说。

“球队正处于联赛前四的争夺中，拥有欧联杯联赛，并在这些经历中成长。”

“第一回合非常棒，但是在那不勒斯——这座城市、球迷、特殊的氛围——很快就会走向另一个方向。”

“我们很高兴都 没有丢球。尽管如此，进入半决赛的机会还是很大的，在去年被淘汰之后，我们必须弥补这一点。

阿森纳去年进入了欧联杯半决赛，但最终被马德里竞技2-1淘汰出局。

后者在决赛中以3-0击败马赛，赢得了比赛。

枪手目前正处于英超前四的争夺中，以净胜球的优势稳居联赛第四。