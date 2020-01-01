看好德甲冠军淘汰蓝军 马特乌斯：拜仁更优秀

马特乌斯相信他的前俱乐部将会在冠军联赛中取得晋级，而兰帕德的“年轻球队”将会成为牺牲品。

拜仁慕尼黑是击败切尔西的“明显的热门球队”，当两支球队在冠军联赛淘汰赛阶段相遇时，切尔西“已经不再有以前的光芒”，马特乌斯说。

切尔西将在周二晚上主场迎战拜仁，这是他们欧冠16强比赛的第一回合，双方在周末各自的联赛中都取得了振奋人心的胜利，并且都信心十足地迎接这场比赛。

周六，蓝军在英超联赛中以2-1战胜了托特纳姆热刺队，这使得他们在积分榜上排名第四。

其他球队

与此同时，拜仁在周五晚上艰难地以3-2战胜了帕德伯恩，在德甲积分榜上以1分的优势领先莱比锡，继续追逐连续第八个联赛冠军。

目前，切尔西离挑战国内统治地位还有很长的路要走，但他们在冠军联赛中给人留下了深刻的印象，最引人注目的是在上个赛季的半决赛中在克鲁伊夫竞技场击败了阿贾克斯。

然而，马特乌斯并不认为弗兰克·兰帕德的球队会是拜仁的对手，拜仁在B组六场比赛中攻入24球，取得了六场胜利。

“拜仁是热门球队。现在的切尔西已经不再是过去的那个拥有巴拉克、特里、兰帕德和德罗巴的切尔西了。”

“这是一支非常年轻的队伍，他们经历了变化。因此我认为拜仁将以两场出色的表现进入下一轮。”

“在实力方面，拜仁远远领先于切尔西。在英超联赛中，蓝军仅排名第四，落后利物浦30分以上。中场大将坎特也受伤了。”

“总的来说，这支球队已经不像以前那么耀眼了。”

马特乌斯继续表示他相信拜仁有能力在临时教练汉斯·弗利克的带领下赢得三冠王，他补充道：“自从弗利克担任教练以来，拜仁一直保持沉默。这可与海因克斯周期的拜仁相媲美。俱乐部和整个环境变得更加紧密。”

“这是传递给球迷和球队的。汉斯对团队有很好的感觉，他在人际交往方面很出色。

“我认为三次夺冠是可能的，但每个地方都必须恰到好处。卢卡斯·埃尔南德斯和金斯利·科曼保持最佳状态是很重要的，这将给球队带来更高的质量。”

“现在阵容中又有了选择，强大的球员也可以来自阵容。拜仁2013年的三冠王也正是如此。”