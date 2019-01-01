看台目睹蓝军大败 奥多伊未进大名单是惩罚

切尔西边锋奥多伊日前递交转会申请遭到俱乐部拒绝，作为惩罚，萨里未将他选入切尔西对阵伯恩茅斯的18人大名单，这名英格兰妖星在看台上目睹了蓝军被伯恩茅斯四球羞辱。

北京时间1月31日，《每日邮报》消息，由于奥多伊向切尔西俱乐部递交转会申请，意图强行推动自己加盟拜仁的转会，俱乐部在拒绝他的申请后对他进行了惩罚，因此他没有入选切尔西对伯恩茅斯的比赛大名单。

切尔西对奥多伊提交转会申请的做法相当不满，并且他们坚称，奥多伊不会在冬窗离队。而他落选大名单一事则是要让奥多伊对俱乐部更加尊重。

然而切尔西的强硬并没有表现在赛场上，他们在客场0比4不敌伯恩茅斯，奥多伊在看台上目睹了自己球队的惨败。这也是俄罗斯富豪阿布自2003年买下切尔西后，球队在英超赛场遭遇的最惨痛失利。

当被问及奥多伊为何没有进入大名单时，萨里在赛后告诉记者是出于战术选择。

“他在三天前刚刚踢了比赛，”萨里说。“我们还有边锋威廉，我只能安排一名替补边锋。队内一共有四名边锋，所以必定会有一人在看台上。”

奥多伊与切尔西的合约还有18个月，他拒绝了蓝军提供的续约合同。冬窗开启后，拜仁俱乐部就一直试图将奥多伊带到德甲赛场，并且为年仅18岁的奥多伊开出高达3500万英镑的转会费。

在上周切尔西对阵谢周三的足总杯中，奥多伊首发出场，并为球队打入锁定胜局的第三粒进球，不过他显然不满足自己在一线队的出场时间。