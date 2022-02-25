“看他踢球是一种享受”——无所畏惧的伊兰加成为拉什福德和C罗等曼联球星的榜样

周四凌晨，在万达大都会球场，曼联替补球员安东尼-伊兰加在上场前被朗尼克安排了一项工作：吓唬马德里竞技的后卫。

这个年轻人只用了5分钟和一次触球就实现了他的目标，他抓住了B费整晚的第一个妙传，然后冷静地攻破了奥布拉克把守的大门，为客场作战的曼联赢得了1-1的平局。

也许，如果被选为首发的前锋能以同样的无情和无畏的水平进行比赛，曼联就不至于被一个少年替补所拯救。

伊兰加的表现显然不像一个本赛季在青年欧冠出场时间比在欧冠更多的球员。

他的进球渗透着冷静和自信，他没有被主场球迷营造的敌对气氛所吓倒。

"我一直梦想着这样的时刻，在欧洲冠军联赛中对马德里竞技这样的欧洲顶级球队进球，"他赛后告诉BT体育。"这是梦想成真。”

"我告诉过你我是多么的冷静，只要给我机会，我就想报答主教练，每次踏上球场都要付出150%的努力。”

"我只是做我能做的事。我想成为球场上最好的球员，我感谢主帅。"

伊兰加和朗尼克之间的欣赏是相互的。

如果这名19岁的球员能如愿，他本将在1月的转会窗口以租借的方式离开曼联，但朗尼克已经看得足够多了，他知道自己希望伊兰加留下来。

在朗尼克带队进行第一堂训练课之前，他在YouTube上观看了伊兰加的片段，而这位19岁的球员在朗尼克的第一堂训练课上表现突出。

朗尼克在马德里的比赛后对记者说道："他真的在踢球，好像是梦想成真，看他踢球是一种快乐。”

"我希望其他一些球员能以他为榜样。”

"我认为他刚刚展示了在足球中以正确的心态、正确的方法可以做到什么，因为这正是他所做的，也是他在每堂训练课上一直做的。"

这位德国主帅没有点出让他失望的队员的名字，但是，在大都会球场上半场的表现之后，你可以把球队的大多数曼联球员放在这个范围内。

曼联知道他们要面对的是什么。上周日在利兹联主场的喧闹气氛只是周四凌晨这场比赛的热身。

数以千计的马竞球迷在开球前几个小时就在体育场周围的街道上排队，给曼联全队以敌意的欢迎，曼联的球员每次触球，看台都会爆发出嘘声和嘲笑。

这是一个需要球队中最大的明星站出来的场合，但相反，特别是在上半场，曼联的球星们似乎被这个气氛淹没了，看起来很紧张，缺乏强度和动力。

由于朗尼克的换人，曼联才得以扭转比赛局面。

伊兰加在比赛第75分钟被换上场，在5分钟内完成了桑乔、拉什福德和C罗此前75分钟都未能实现的目标：完成一次射门。

鉴于他最近的状态，桑乔本场表现低迷是尚可原谅，但C罗和拉什福德挣扎的表现令人担忧。

C罗在他的职业生涯中对马竞有很多美好回忆，但他不会把这场1-1的平局加入到他的记忆库中的任何经典交锋中。

至于拉什福德，他目前完全不在状态。

当然，他并不是唯一一个传球不佳和决策有问题的球员，但当你还考虑到他缺乏进球的威胁时，你很难赞成他在本周末对阵沃特福德的比赛中首发。

拉什福德的天赋是不可否认的，但他目前正在经历一段艰难的时期，他的信心已经受到了影响。

"对我来说，他看起来太焦虑了；他看起来几乎太努力了，"保罗-斯科尔斯在赛后告诉BT体育。

"每次球到了他脚下，他似乎总是在努力做一些神奇的事情。这可能是你能做的最糟糕的事情。"

现在，拉什福德和伊兰加之间的对比再明显不过了。

瑞典人看起来很冷静，平静，自信，最重要的是，他给朗尼克的，正是朗尼克对球员要求的。

现在，曼联的一些超级球星有一个黑马新榜样。