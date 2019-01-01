省钱又好用 埃里克·加西亚将是孔帕尼的完美替代

这位18岁的球员已经在瓜迪奥拉手下的几场比赛中给人留下了深刻的印象，他将在2019- 2020赛季取得更大的进步。

作为本赛季英超冠军以及国内赛事三冠王，曼城依然在下赛季希望更上一层楼，但是他们在夏天的转回很有可能以签下三名年轻中卫结束.对于18岁的加西亚来说，这可能是一个重大的突破，他在今年3月被Goals NxGn评为这个星球上最好的50位年轻球员.。曼城的转会计划比以往更加复杂，尽管孔帕尼已经离开，但他们并不急于签下一名替代者，因为他们担心马奎尔的身价和德里赫特的经纪人拉伊奥拉.奥塔曼迪也想离开，但是如果曼城没有签下孔帕尼的替代者，阿根廷人很可能会留下来。

无论发生什么，最有可能的结果是，下赛季他们将需要第四个选择来几次进入后防线。

当曼城想要引进中场球员时，费尔南迪尼奥是候选人之一，但是罗德里的转会可能也会引起一起猜疑。

另一位候选人是已经在曼城两年的加西亚，他每天的进步都给人留下了深刻的印象。

“他有很好的视野和传球。”瓜迪奥拉在12月份曼城对莱斯特城的卡拉宝杯赛后说道“这太不可思议了，我很高兴，当他拿球时没有犯一个错误，并且带有自己的个性。”

这种性格在他早期的职业生涯中一直很突出，在他16岁转会到曼彻斯特之前，这位中后卫从7岁起就一直效力于巴塞罗那，在那里他担任过所有青年队的队长。

在过去的两年里，曼城青年队的每个人都见证了他一步步的变成熟，而当这位17岁的球员去年夏天在瓜迪奥拉的球队中首次亮相时，就开始对他的老队友们发号施令，这对他们来说并不奇怪。

“加西亚只有17、18岁，但踢起球来就像24、25岁一样，”这位加泰罗尼亚教练在去年7月曼城对阵多特蒙德的比赛后说。

“他个性极强”瓜迪奥拉在王权球场说道。“在美国的季前赛中，他是不可思议的，在对阵拜仁慕尼黑和利物浦的比赛中指挥着球队的防线，他是一个位置感很好的人。他很聪明，他不是空中对抗最强的，也不是速度最快的，但很少有对手能对他赢得一个位置，他能够带领球队前进。”

加西亚身高只有5英尺9英寸，但是在随后的几轮卡拉宝杯比赛中，他仍然与伯顿·阿尔比恩进行了身体对抗。事实上，他的身高可能是阻碍他下个赛季进入曼城一线队的唯一个因素，除此之外，他已经很好地完成了所有对他的要求。

在莱斯特城，像去年夏天一样，他指挥着防线，指挥着像奥塔曼迪和凯尔·沃克这样资历更老的球员。当被问及这件事时，加西亚说这是世界上最正常的事情。

“我总是说，当我们在球场上时，我们都是一个团队。”他告诉够力足球，“我认为如果我们互相交流能对球队更好，那你就应试着去帮助你的队友，这才是最重要的。”很明显，随着年龄的增长，情况会有很大的不同，但我觉得我必须这么做。”

瓜迪奥拉提到的缺乏速度可能不太会是一个大问题，因为他的位置和对曼城球风的理解，特别是当你考虑到孔帕尼，奥塔门迪，甚至是斯通斯都不是特别快。

随着时间的推移，这只是一个需要改进的问题。加西亚在微商还存在多样性;在开球一小时前，瓜迪奥拉还曾打算让加西亚在莱斯特踢右后卫，去年夏天他甚至考虑让加西亚踢中场。

巴塞罗那知道他们手上有一颗宝石，并对失去他感到震惊。普约尔是他转会曼城的经纪人之一，巴萨对加西亚的离开以及他作为球员代表的其他方面都很不满意，所以他在去年开始了新的职业生涯。

加西亚似乎也是一位大场面先生，他在曼城青年队的表现并不总是很好，但在更高规格的比赛中却表现得很出色，尤其是在一线队。今年3月，西班牙U19青年队在与荷兰队的欧锦时，他是场上表现最好的球员。

根据他目前的发展，很难想象他不会继续进步，尤其是如果他像预期的那样在下个赛季被提升到一线队后。

“我认为他每天都在帮助我，”加西亚谈到他在瓜迪奥拉手下训练时说“每天就像你上学一样，因为你学到了不同的东西，所以这很好。”

无论加西亚是否被要求在未来12个月里代替孔帕尼、奥塔门迪或者其他曼城需要他的位置，这位有修养的中后卫很快就会扬名立万。