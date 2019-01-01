盼尽早复出勤王 曼联新星达洛特远赴上海治臀伤

为了治愈臀部伤势，曼联新星迪奥戈-达洛特跨越5700英里飞往上海寻求名医诊治。

据《太阳报》消息，曼联新星迪奥戈-达洛特已经前往5700英里之外的中国寻求治疗。

这位20岁葡萄牙右后卫趁着国际比赛日期间乘坐飞机飞往上海，希望能得到目前在上海上港任职的伤病专家爱德华多-桑托斯的专业治疗。

桑托斯曾经在2015年帮助当时仍效力于巴黎圣日耳曼的大卫-路易斯从脚筋拉伤中迅速康复过来，也因此被法国媒体誉为“奇迹般存在的理疗师”。

达洛特此行预计将停留10天，他希望能尽快从伤势中恢复。随着万比萨卡今夏以5000万镑从水晶宫加盟以来，达洛特已经失去了右后卫的主力位置。

达洛特于去年以1900万镑被穆里尼奥从波尔图引进，他被这位葡萄牙名帅称赞为曼联的未来之星。然而讽刺的是，他在穆里尼奥被解雇后反而获得更多的出场机会，上赛季共获得16次联赛出场。

曼联主帅索尔斯克亚告诉达洛特要好好利用这次国际比赛日的休息时间，试图彻底解决臀部的伤病问题。

开局不佳的曼联面临后防线上缺兵少将的困扰，巴伊以及福苏-门萨都因膝伤缺阵。国际比赛日结束后，曼联将在9月下旬开始迎来一周双赛的赛程，除了要面对莱斯特城、西汉姆以及阿森纳的三场联赛比赛外，红魔还得在主场迎来第一个欧联杯小组赛对手阿斯塔纳以及联赛杯第三轮的对手罗奇代尔。