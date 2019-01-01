直面失败 亨利再执教鞭：我在摩纳哥学到很多

亨利将会从他在法甲的糟糕经历中吸取经验，他即将在MLS再次执教。

蒂埃里·亨利希望从他在摩纳哥的失误中吸取教训，他将在MLS的蒙特利尔冲击俱乐部执教。

在担任罗伯托·马丁内斯在比利时的助教之后，亨利于2018年10月在法甲摩纳哥首次担任主教练。

然而，尽管签了一份三年的合同，亨利还是在1月份被解雇了，他的前任莱昂纳多·雅尔迪姆接替了他的位置。

在作为冲击的新教练正式亮相时，亨利坚称他已经把在摩纳哥的糟糕时光抛在身后，并希望在2020年的中北美及加勒比海地区冠军联赛中证明自己作为教练的潜质。

“你必须从某个地方开始，这是你获得经验的方式。”亨利在周一的新闻发布会上说：“对我来说，它来自比利时和摩纳哥，在那里我学到了很多关于自己的东西。它是关于战斗。这不仅是我的故事，而是每个人的故事。每个人都会跌倒，关键在于你如何站起来。在摩纳哥没有成功。我可以给你很多借口，但最后还是没有成功，现在我是蒙特利尔的教练。我在那里学到了很多。你唯一能犯的错误就是没有从过去的事情中吸取教训。你必须面对它。”

这座城市是法语文化的中心，亨利期待着拥抱这个加拿大城市。

“如果你想得到欧洲最好的部分和北美最好的部分，那就来蒙特利尔。”他说。