实时转会新闻与传言：阿斯顿维拉正式报价皮亚特克

曼联正在考虑一月份引进范德贝克
红魔盯上了阿贾克斯球星
根据ESPN的报道，曼联有意在这个冬窗签下阿贾克斯中场球星范德贝克。
索尔斯克亚对在这个月完成这笔交易很有信心，但是要引进这位荷兰球星可能要花费5000万英镑。
范德贝克本赛季代表阿贾克斯参加了26场比赛，打进了8粒进球。
纽卡斯尔联欲先租后买前埃弗顿前锋
根据英国媒体《每日邮报》的报道，RB莱比锡前锋卢克曼成为了纽卡斯尔联的转会目标。
喜鹊希望能够租借这位22岁的球员，并在赛季结束时买断他。
卢克曼此前曾在埃弗顿效力过两年，并在2018年加盟了现在所效力的德甲劲旅。
无法达成协议，拜仁将放弃引进扎哈
根据《体育图片报》的报道，尽管拜仁此前与扎哈进行了初步接触，但他们不会对这位科特迪瓦国脚采取任何具体行动。
事实上，双方已经就这名水晶宫球星可能发生的转会进行了讨论，但由于无法达成协议，这一交易已经被搁置。
阿斯顿维拉已正式报价皮亚特克
根据意大利天空体育的报道，AC米兰前锋皮亚特克将要转会阿斯顿维拉。
上赛季初，这位波兰人在热那亚的表现给人留下了深刻印象，在一年前转会至圣西罗球场之后，他就一直在努力保持这种状态。
尽管本赛季的表现不如预期，但这家位于伯明翰的俱乐部还是准备在他身上投资3000万欧元。
沙尔克高层亲赴巴萨谈判托迪博租借
德国媒体《图片报》表示沙尔克04体育总监施耐德近日曾秘密前往巴塞罗那，以完成巴萨中卫托迪博的转会事宜。
据悉这笔交易将会以租借半年的形式发生，不会附带任何买断条款。
由于始终无法谈拢买断和反买断的细节，托迪博与此前传闻甚密的AC米兰渐行渐远。
那不勒斯有意红牛中场德姆
够力足球意大利站表示，那不勒斯看上了RB莱比锡的防守型中场迭戈·德姆，预计将在近期提出一份正式报价。
这位28岁的球员本赛季在德甲的表现给那不勒斯新主帅加图索留下了深刻印象，这家意大利劲旅愿意为其花费1600万欧元。
AC米兰门将雷纳被推荐至维拉
根据英国媒体《每日邮报》的报道，阿斯顿维拉得到了签下AC米兰门将佩佩·雷纳的机会。
这名37岁的球员有可能会在一月份回到英格兰足坛，而阿斯顿维拉恰好也很想引进一位新门将来代替受伤的希顿。
雷纳曾在2005年至2014年间为利物浦踢球，之后他还曾效力过那不勒斯和拜仁慕尼黑。