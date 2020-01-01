实时转会新闻与传言：阿斯顿维拉正式报价皮亚特克

根据意大利天空体育的报道，AC米兰前锋皮亚特克将要转会阿斯顿维拉。

上赛季初，这位波兰人在热那亚的表现给人留下了深刻印象，在一年前转会至圣西罗球场之后，他就一直在努力保持这种状态。

尽管本赛季的表现不如预期，但这家位于伯明翰的俱乐部还是准备在他身上投资3000万欧元。