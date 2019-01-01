直接触发违约金条款 利物浦宣布签下南野拓実

红军已经引进了萨尔茨堡的前锋，这名日本国脚已经同意了一份四年半的合同。

利物浦已经确认从萨尔茨堡签下南野拓実。这名日本前锋将在1月1日转会窗口开启后前往安菲尔德，周三他已经在默西塞德完成了体检。

红军触发了一项买断条款，允许南野拓実以725万英镑的价格离开萨尔茨堡，24岁的南野拓実同意与欧洲冠军球队签下一份4年半的合同。他现在可以在1月5日足总杯第三轮对阵埃弗顿的比赛中上演他的利物浦处子秀。

这个月早些时候够力足球已经透露，在南野拓実的违约金条款被发现后，红军已经在一些欧洲对手面前抢先一步，包括AC米兰，曼联和门兴格拉德巴赫。

利物浦从他在母队大阪樱花效力的时候就开始关注他，并对他在两场欧冠小组赛对阵利物浦的比赛中的表现印象深刻。

事实上，有消息称，一些资深球员已经敦促主教练克洛普签下这位全面且勤奋的球星，但他们并不知道把他带到安菲尔德的交易已经很顺利了。

克洛普很高兴在2020年利物浦在国内外寻求荣誉的时候为他的队伍增加了一名优秀的球员。他相信南野拓実将会增加很多，并希望日本国脚能够迅速适应英超联赛的要求。

德国人在谈到红军的新18号时说：“这是一个令人难以置信的消息——一个美妙的签约。我们真的很高兴。我们的支持者最近有机会近距离地看到他，所以我不需要唱得太大声，因为他们已经知道了他的实力。”

“南野拓実是一个非常快速，非常聪明的球员，他能在边线之间找到空间。他在带球的时候很勇敢，但在无求状态下也很勇敢，他是一个很好的队员。为了他人的利益，他充分利用了自己。”

“他在欧冠的经历是一个巨大的奖励，而且来自他所在的俱乐部和组织，我们知道他会得到很好的训练，适应精英的环境，拥有所有正确的经验。我们的足球运营团队在处理转会方面做得非常好。迈克尔·爱德华兹和他的团队值得称赞。”

“不难看出为什么萨尔茨堡是真正有天赋和求知欲的球员的首选目的地。根据我们近几个月在球场内外与萨尔茨堡打交道的经验，他们作为现代欧洲俱乐部标杆的声誉只会越来越高。”

“我相信所有的利物浦球迷都会竭尽全力让南野拓実在我们这个神奇的城市和俱乐部有宾至如归的感觉。”

“我也很确定，到目前为止，我们已经增加了在日本的利物浦家族成员。对于那些现在追随我们的人，因为我们拥有这个国家最令人激动的天才之一，我非常欢迎——这是一个特殊的俱乐部。”

同时，南野拓実也掩饰不住自己的兴奋之情，他说：“成为利物浦球员一直是我的梦想。我很激动，这个时刻终于实现了。”

“在英超踢球是我的目标之一。我认为这是世界顶级联赛；我在想，如果我的足球生涯进展顺利，总有一天我可以在英超踢球。但我从没想过我能在这支球队踢球，我真的很高兴。我很期待。”

“利物浦的足球水平是如此之高，我确实能感受到他们是欧洲冠军联赛的冠军。能在这支球队踢球让我更开心。我很高兴能成为这个团队的一员。我的目标是赢得英超和欧冠，并为球队做出贡献。”