直指欧冠 费尔南德斯：我来曼联是要征服这里

葡萄牙人在周日战胜沃特福德的比赛中打开了进球账户，他的目标是回到欧洲的顶级赛事。

布鲁诺·费尔南德斯在周末战胜沃特福德的比赛中打进了他的第一个进球，他称他将帮助曼联实现他们重返欧洲冠军联赛的梦想。

葡萄牙人在3-0战胜红魔的比赛中罚进了一个点球，帮助红魔在还有12场比赛的情况下回到积分榜第五位。

在对阵沃特福德的比赛后，这位25岁的球员在接受BBC采访时重申了自己的愿望，他说：“这是我想做的，也是我需要做的。”

其他球队

“每个人都知道我们想欧洲冠军联赛的席位。我来这里是为了帮助球队征服这个地方，继续赢得比赛。”

“这是每个球员都想拥有的一天。我很幸运能得分，我很幸运能赢得比赛。我们都尽了最大的努力，我们都值得获得胜利。我只是需要帮助球队，这是我想做的，这是我需要做的。我希望马夏尔也能像今晚一样进更多的球。”

费尔南德斯成为了曼联历史上第一个在英超联赛中通过点球打进处子球的球员，这也是他在英超联赛中的第一个进球。

他已经连续13次主罚点球命中，上一次罚丢是在2016年4月为乌迪内斯效力的时候。

谈到他引人注目的踢点球方式，他补充道：“这是我罚点球的方式，这是我感到自信的地方。我不会用那种方式射门，但今天感觉最好。”

安东尼·马夏尔和梅森·格林伍德的进球帮助索尔斯克亚的球队自去年12月以来首次在联赛中取得连胜。

英超第五名可能已经足够进入欧冠，因为同城对手曼城正在等待一项决定，即在2020-21赛季之前，他们是否会被禁止参加欧洲大陆的比赛。