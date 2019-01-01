直抒胸臆 瓦伦西亚：看曼联比赛令我痛苦

在夏天离开老特拉福德后，厄瓜多尔边锋仍然对他的老东家有着深厚的感情。

安东尼奥·瓦伦西亚承认，看曼联的比赛对他来说很艰难，因为追随自己的老东家是“痛苦的”。

瓦伦西亚在夏天回到了他的祖国厄瓜多尔，他在离开红魔自由转会到了基多大学。他在老特拉福德度过了10年，现在34岁，正步入职业生涯的暮年。

在与The Athletic的谈话中，瓦伦西亚透露他并没有像一些人认为的那样与曼联保持紧密的联系。

“说实话，我现在没有看完所有的比赛。”他说：“这对我来说是痛苦的。我试着看，但这让我很难过。曼联在我心中：这个城市，球迷，我生命中的10年。看到失败并不好受。我怀念在那里的日子。”

瓦伦西亚在亚历克斯·弗格森爵士的带领下赢得了两次英超联赛冠军，尽管球队在随后的几年里举步维艰，而他也从一名速度飞快的边锋成长为一名勤奋的边后卫。

在谈到是什么让曼联在弗格森的带领下如此成功时，他说：“这是一支绝对的赢家。我记得我刚到曼联的时候，周末赢了一场比赛。我想：‘唷，现在我们可以放松一下了。’接着，所有人马上都在谈论下一场比赛的输赢。

“从来没有时间享受胜利。但这就是冠军获得者所做的。我去训练的时候，帕特里斯·埃弗拉，韦恩·鲁尼，瑞恩·吉格斯在训练开始前都在健身房。我在想：‘这些人拿着欧洲冠军联赛冠军的奖牌，他们是千万富翁，而现在他们早上7点还在健身房？’”

“想象一下那种决心，那种内心的钢铁，那种渴望。作为一名年轻的球员，这是一场生动教学：这些人不仅是赢家，而且他们沉迷于胜利。”

“（他们）要求也很高。球员们监督更衣室。没有什么比年轻球员迟到更糟糕的了，因为34岁的球员在两小时前就来加练了。”

“人们意识到这些硬件了吗？他们看到的是结果，谁赢了，谁踢得好，但他们看不到牺牲。”

“吉格斯，我的天！我是在他35岁左右的时候认识他的，那时他开始练习瑜伽，这样他就能一直赢球，而且他在健身训练方面也处于领先地位。太神奇了。”