目标留在西甲 丹苏承认希望离开巴塞罗那

由于不确定他在巴塞罗那的未来，丹尼斯·苏亚雷斯确认他想离开俱乐部，并找到一个固定的球队。

丹尼斯·苏亚雷斯证实了他离开巴塞罗那的愿望，他更愿意留在西甲。

25岁的苏亚雷斯自从2016年回到巴萨后就一直在努力巩固自己在巴萨的地位，上赛季后半段他被租借到阿森纳。

这名中场球员在枪手中几乎没有留下什么影响，他一直在与伤病作斗争，只参加了6场比赛。

现在他已经明确表示，回到英格兰对他没有吸引力，尽管他确实想在西甲冠军之外找到更多的比赛时间。

“我想离开巴萨去踢球。”苏亚雷斯告诉El Larguero：“我的目标是留在西班牙联赛。我已经在巴塞罗那待了两个月，从伤病中恢复过来，巴萨没有告诉我任何事情。”

苏亚雷斯与诺坎普的合同到2021年到期，他已经和瓦伦西亚联系在一起，俱乐部已经确认了对这名球员的兴趣。

总经理阿莱马尼在5月底明确表示，苏亚雷斯是俱乐部的转会目标之一，他说:“我们的职责是留在市场上，这个名单可能会很长，苏亚雷斯就是其中之一。”

这对俱乐部和球员来说都是一个完美的选择。

这位曾经的西班牙国脚似乎对与马塞里诺重聚很感兴趣，马塞里诺曾是他在比利亚雷亚尔的教练，现在执掌瓦伦西亚。

“马塞里诺是我遇到过的最好的教练。我经常和他交谈，”苏亚雷斯说：“我并没有拒绝瓦伦西亚。瓦伦西亚从来没有像现在这样对签下我表现出任何兴趣。”

但瓦伦西亚可能不是唯一一家对引进苏亚雷斯感兴趣的俱乐部。

据报道，西甲亚军马德里竞技也在关注这位前曼城中场，而塞尔塔也被认为对此感兴趣。

据报道，巴塞罗那也不愿意放弃他们为这名弃将开出的2000万欧元(1800万英镑/ 2300万美元)的高价。