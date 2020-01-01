目标一致 穆蒂尼奥：管他红军红魔 狼队全都要赢

这名33岁的中场球员对球队的精神状态印象深刻，并公开谈论了自己的工作效率。

穆蒂尼奥说，不管他们面对的是谁，狼队总是一开始就想赢球。

穆蒂尼奥说，他的球队不惧怕强队，总是计划拿下三分，不管对手的实力如何。

“我们将努力取胜。不管周六的对手是曼联还是利物浦，沃特福德还是南安普顿，我们都知道，如果我们百分之百地竞争，我们就有可能赢得比赛。这就是我们的心态。这就是我们的团队。”

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他补充道:“我不喜欢输球，不管我玩什么。足球、网球、头上网球，不管什么。如果我在玩什么，我是为了赢。如果我不是为了赢而比赛，我就不想比赛。一定要有什么东西能打动你，能激励你。”

“我认为这样的精神状态是好的。在一些小事情上你不能与众不同。每天都要赢点什么。如果你每天都这样生活，当然，周末你就会赢。”

这位33岁的中场球员本赛季参加了英超联赛、欧罗巴联赛资格赛和足总杯的所有比赛。他把他的耐力归因于他的职业道德，他说他在训练和比赛中都付出了巨大的努力。

“我做我需要做的来保持健康。我训练得很好。我吃得很好。我喝水和水合饮料。”他说：“我在需要休息的时候才会休息。我每天都像第一天一样来训练。这些都是小事，但它们会产生影响。”

“我在健身房做了很多预防受伤的工作。这也很重要。你必须相信这项工作。你不能为了做而做。你必须认识到，如果你这样做，这对你的身体有好处，它会给你一些额外的东西，然后帮助你。”

穆蒂尼奥继续说道：“我像一个喜欢工作的人一样防守，因为我知道足球不仅仅是你在球上做什么。”他解释道：“一支球队能在90分钟里总是拥有球权。它是关于反抢的。我尽我所能做到这一点，尽我所能帮助球队。如果是传球、助攻、阻截，甚至只是跑动，我都是为球队而做。”

“后卫进攻，前锋防守。这里就是这样。我们像一个团队一样踢球，这是最重要的。个人的影响是之后才出现的。”