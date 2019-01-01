盛赞恩师 蒂亚戈：瓜帅变得越来越有魔力

这对搭档曾在巴塞罗那和拜仁慕尼黑共事，这位富有创造力的中场球员对他的前导师只有爱。

蒂亚戈·阿尔坎塔拉认为瓜迪奥拉随着时间的推移只会变得更好，更有魔力，他相信现在的曼城主帅已经能够展示出更多的他能做到的，因为他有了更好的球员。

这位拜仁慕尼黑球星最初在巴塞罗那与瓜迪奥拉共事，2013年转会至安联球场后又与瓜迪奥拉重聚。

瓜迪奥拉被广泛认为是世界上最好的教练之一，蒂亚戈强调曼城主教练在不断进步，在他所做的事情上变得更好。

“我总是把教练比作球员。当你把一个球员放在一个优秀的球队里，他会变得更好，他也会让所有的队友变得更好。”蒂亚戈告诉够力足球：“随着时间的推移，作为一名教练，他变得越来越好，这不仅是因为他的经验，还因为他有了更好的球员，他可以在场上和他们一起做得更好。他变得更有魔力，更有经验，更有战术，什么都变了。”

蒂亚戈第一次遇见瓜迪奥拉是在巴塞罗那著名的拉玛西亚青训营，48岁的他给瓜迪奥拉留下了深刻的印象。

“他当时在16岁以下青年队训练。我和我的队友在那里，他只是教我们如何踢位置比赛，”蒂亚戈继续说道：“我们在训练中，他发现我们中有两三个人有点不同。他跟我们一起来，说:‘你对球的处理很好，但你可以试着这样做。’你总是认真对待有经验的人对你说的话。你可以感觉到他非常关心战术和技术问题。你可以看到他很好，他是瓜迪奥拉，前球员。你要尊重这一点，并从中学习。我认为，他教给我的最大的东西，就是对这项运动的热情和投入。但在那个时候，你不能说他将来会很棒。”

谈到现任拜仁主帅尼科·科瓦奇时，蒂亚戈表示：“尼科是个年轻的教练。他想和拜仁一起赢得所有的奖杯，和俱乐部一起成长。他做得很好，我们喜欢他。佩普直接去看录像，试图解释它们是如何打开空间的，为什么你要做这些事情。尼科的回答更直接。他想给你更多的自由。他想让你在比赛期间自己做决定。”