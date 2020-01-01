盛赞德比胜利最大功臣 索帅：麦克托米奈就像一头野兽

这位红魔教头称赞了在比赛开局前三分钟就上演了梅开二度好戏的麦克托米奈，认为他的身体就像一头野兽。

索尔斯克亚称赞麦克托米奈的身体如同野兽，这位曼联中场在击败利兹联的比赛中创造了英超新历史。

曼联在老特拉福德以6-2大胜利兹，前两粒进球发生在比赛开始的前三分钟。

麦克托米奈梅开二度，这让他成为了英超联赛历史上第一位开场3分钟就梅开二度的球员，并在比赛中贡献了极具统治力的表现。

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苏格兰国脚还助攻丹尼尔·詹姆斯打入了球队本场比赛的第五粒进球，跑动距离达到了10.8公里，在曼联球员中排名第三，并在防守端贡献了全场最高的5次解围。

尽管麦克托米奈在补时阶段因腹股沟伤病蹒跚离场，但索尔斯克亚指出其是球队本场比赛的胜利关键所在，以刻苦著称的利兹联只比挪威人的球队总共多跑了2.6公里。

“我们知道麦克托米奈和弗雷德拥有极强的体能和身体对抗能力，在场上的奔跑、逼抢和移动等方面做得都很出色。”这位挪威教头表示。

“从身体素质方面来说，麦克托米奈就像一头野兽，他每天都一丝不苟地完成他所有的工作，他从不逃避任何事情。”

“他也因为自己的体能和技术得到了回报。他在进步，他能够伺机插上利用空间。”

“他什么都能做到。他曾经是一名前锋，他能进球。我想他今天证明了他是一个难以被对付的球员。”

“所以，我对他的表现很满意。在这样的德比中，体能和自豪感是很重要的。”

事实上，一个快速的开局意味着曼联不需要像本赛季每场客场比赛那样在丢球后再强行完成逆转，索尔斯克亚在分析过去两年球队发展时，提到了他的球队的健康状况和战斗到终场哨声响起的能力。

索尔斯克亚在老特拉福德执教两周年的第二天见证了对利兹的一场极为重要的胜利。

“当然，今天坐在这里，我想说我越来越喜欢这支曼联，总体而言，我这两年过得很愉快。”

“我很享受今天的比赛，因为我认为我们的体能和他们相当，这对我来说是很重要的一点。作为一名足球运动员，你必须身体健康。你的身体越是健康，你在球场上能做的事情就越多。”

“对我而言，这从我执教曼联时就是最主要的事情之一。我想要一个健康的团队和坚持到底的精神。我想我们最近已经证明了，这支曼联拥有这一点。”

“当然，还有一些细节需要继续改进，我们会继续进步。”