盛赞对手 克洛普：你可以看到萨尔茨堡有多好

奥地利冠军在周二的欧洲冠军联赛中表现出色，但最终还是输给了卫冕冠军。

利物浦主帅尤尔根·克洛普赞扬了“令人难以置信的强大”的萨尔茨堡，他的球队在周二的欧冠小组赛中将对手淘汰出局。

比赛结束后，克洛普对杰西·马什的球队充满了赞扬，萨尔茨堡将参加欧罗巴联赛，那不勒斯则紧随利物浦出线。

“我对萨尔茨堡所做的一切充满了敬意。”克洛普在赛后的新闻发布会上说：“我知道人们是怎么看的，你认为在奥地利成为最好是可以的，但有些人不尊重这一点。”

萨尔茨堡在10月与利物浦的第一场比赛中也展现了他们的实力，克洛普的球队4-3险胜，11月他们则1-1战平那不勒斯。

“你可以看到他们有多好，他们在第一场比赛中有多好，他们在对阵那不勒斯的比赛中有多好，”克洛普继续说道：“萨尔茨堡的表现强大得令人难以置信，尤其是在上半场，但是我们也准备好了战斗。我们应该在上半场进球，然后在下半场，保持这种强度并不容易。”

“我们进了球，本可以进更多的球，但我非常尊重萨尔茨堡。”

马什表达了他对结果的失望，但也坚持说他为他的球队的努力感到骄傲。

“我们很失望，因为我们在这场比赛中开局很好，我们踢得很好，直到丢了第一个球。”美国人告诉欧足联官网：“我们从第一分钟就看到了对手的实力。我们有两次机会，黄喜灿和哈兰德，我们通常可以进球，但范戴克太好了。这是令人失望的，但我想几天后我们会自豪地回顾。”

“我们说过我们需要最好的表现来赢得这场比赛，我们做到了，直到他们打进第一球。我想如果我们先进球的话事情就会不一样了。但是最后他们表现出了他们的实力，特别是来自萨拉赫的第二个进球。”

“这就像一场重量级的搏击；他们打我们，我们打他们，然后他们打了我们两次才把我们击倒。”