盛宴还是梦魇 曼联在2月份遭遇魔鬼赛程

英格兰足总杯第五轮对阵抽签结果出炉，曼联将客战切尔西，这使得红魔在2月份本就严峻的赛程更加充满挑战。他们将在欧冠、足总杯和联赛中连续遭遇实力强劲的对手。

北京时间1月29日，英格兰足总杯第五轮抽签结果在今天凌晨出炉，红魔曼联遭遇蓝军切尔西。这场比赛被安排在2月15号左右的斯坦福桥。

曼联将会在三条战线都遭遇实力强劲的对手，他们要应对联赛、欧冠和足总杯的魔鬼赛程。

索尔斯克亚的球队将在2月份24天里踢6场比赛，并且有4个客场赛事。

这段赛程以2月3日客场挑战莱斯特城开始，在六天之后他们将前往农场球场挑战升班马富勒姆。

他们会在2月12日的欧冠1/8决赛中坐镇老特拉福德迎战法甲巨头巴黎圣日耳曼，五天之后前往斯坦福桥在足总杯赛事中对阵切尔西。

接下来他们有一周的休息期，在2月24日他们将主场对阵联赛领头羊利物浦，上演本赛季次回合“双红会”。三天之后，他们再一次踏上旅途，去伦敦挑战霍奇森带领的水晶宫。

曼联在3月份的赛程依然不轻松，他们首先在3月2日的联赛中主场迎战圣徒，仅仅四天后，他们要远赴法国挑战巴黎圣日耳曼，三天之后还有一场严峻的联赛等待红魔，他们将在本赛季第三次面对阿森纳。一周后，红魔将在联赛中迎来与曼城的德比大战。

不过，曼联或许在欧冠赛场有些利好消息，巴黎圣日耳曼当家射手内马尔可能会错过与红魔交手的两回合赛事。