盘点波切尼诺执教热刺时期五大耀眼时刻

阿根廷人在热刺的任期结束了，但其中不乏一些特殊的时刻。

毛里西奥·波切蒂诺在执掌热刺5年半后被解雇。

尽管没有赢得任何奖杯，47岁的他带领俱乐部度过了一段成功的时期，见证了热刺成为国内和欧洲的重量级的球队。

够力足球回顾了他作为热刺主帅的最佳时刻……

1. 取消圣托特纳姆日

连续21年，托特纳姆热刺的球迷们都为他们的北伦敦对手阿森纳在英超联赛中的排名所烦心。

阿森纳的支持者们决定将热刺不能在联赛中获得比他们更高排名的日子命名为圣托特纳姆日，而这已经成为了一件司空见惯的事情。

波切蒂诺在2015-16赛季几乎打破了这个魔咒，但是温格的枪手们在比赛的最后一天超越了他们，热刺令人惊讶地以1 - 5输给了已经降级的纽卡斯尔，而他们所需要的只是一分。

但是这个“节日”在接下来的赛季被取消了，4月30日托特纳姆在白鹿巷的最后一场德比战中以2-0击败阿森纳，以确定他们在积分榜上高于死敌的位置。

热刺在那个赛季中比枪手高出10分，并且从那以后的三个赛季中都没有让圣托特纳姆日再次发生。

2. 击败瓜迪奥拉的曼城并敢于梦想

波切蒂诺率领的热刺队在与莱斯特城队争夺英超联赛冠军的赛季中失利后，他们在2016-17赛季却有了一个闪电般的开局。10月2日，他们在白鹿巷球场2-0战胜了瓜迪奥拉的曼城队，标志着他们争夺冠军的实力。

亚历山大·科拉洛夫的一粒乌龙让热刺取得领先，半场结束前德莱·阿里锁定胜局，主队甚至错失了埃里克·拉梅拉下半场的点球。

这场比赛之后，热刺在接下来的8场英超联赛中只赢了2场，这一系列的结果最终意味着他们在赛季末落后切尔西7分。

波切蒂诺的热刺队整个赛季只输了四场比赛，甚至比安东尼奥·孔蒂的蓝军还少一场。

3. 白鹿巷最后一役战胜曼联

托特纳姆以2-1战胜曼联结束了他们在白鹿巷球场118年的历史，这场胜利使他们在那个赛季的联赛主场保持不败。

维克托·万亚马的进球让热刺踏上了胜利之路，哈里·凯恩在下半场为热刺锦上添花。

随着比赛的进行，鲁尼为红魔扳回一球，但是波切蒂诺的热刺还是以一场胜利告别了他们著名的赛场。

随着热刺在下个赛季搬去了温布利，他们的新球场正在建设中，他们的未来充满了乐观。

但事实证明，2017-18赛季在临时主场进行的比赛比想象的要艰难，热刺在经过两年的冠军争夺后跌至第三名。

4. 震惊欧洲冠军

热刺在2017-18欧冠小组赛中以3-1击败皇家马德里，标志着他们成为欧洲舞台上的一支豪门，并随后在下个赛季进军了决赛。

德莱·阿里和克里斯蒂安·埃里克森的两粒进球让热刺处于有利的位置，而C罗最后的进球也没能让白衣军团重新回到比赛中。

波切蒂诺的热刺最终领先皇马获得了小组第一，他们唯一的瑕疵就是在伯纳乌1-1战平了西班牙巨人。

不幸的是，热刺在16强淘汰赛中以总比分3-4被尤文图斯淘汰，尽管他们在最后一场主场比赛还剩26分钟的时候还保持着一球的优势。

5. 进入欧冠决赛

在2018-19赛季，波切蒂诺带领托特纳姆热刺打进了他们的第一个欧冠决赛，但是他们最后0-2输给了利物浦。

热刺在第二分钟被穆罕默德·萨拉赫打进点球，尽管整场比赛大部分时间里都在努力扳平比分，但当奥利奇在比赛还剩三分钟时取得进球时，结果已成定局。

带领球队进入欧冠决赛的成就是不容低估的——特别是在前两个转会窗口期间，俱乐部没有购买一名球员来提高阵容深度。

在进入决赛之前，热刺从由巴塞罗那、国际米兰和埃因霍温组成的死亡之组中脱颖而出——卢卡斯·莫拉的进球在诺坎普获得一场平局,而意大利人不知何故未能在主场击败荷兰球队，英超劲旅凭借相互战绩的优势从小组晋级。

在16强的淘汰赛中，他们以4-0大胜多特蒙德，并在四分之一和半决赛中取得凭借客场进球优势取得了胜利。

斯特林第94分钟的进球被VAR裁定无效，热刺在两回合后4-4的情况下，凭借客场进球的优势令人难以置信地赢得了四分之一决赛。

在对阵阿贾克斯的半决赛中，卢卡斯·莫拉在第96分钟打进制胜一球，完成了他的帽子戏法，帮助热刺在两回合3-3的情况下再次凭借客场进球优势晋级。