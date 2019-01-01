盘点最赚钱的天才制造工厂的十大高额交易

从2012-2013赛季以来，对转会市场的深入研究表明，多特蒙德在把有才华的年轻人卖掉之前，一直在不断地招募他们，以赚取可观的利润。

格策：3700万欧元的利润（回队之前）

马里奥·格策是多特蒙德俱乐部青少年体系的产物，他没有占用俱乐部任何成本，很快就在青少年球员中引起轰动。

2013年，在拜仁慕尼黑后激活了3700万欧（3150万英镑 / 4270万美元)的解约条款后，这名攻击型中场球员决定离开多特蒙德，这让当时的多特主教练克洛普感到厌恶。

在巴西的世界杯决赛上，格策为德国踢进了决定胜负的一球，但由于外形和健康问题,他从未在安联球场真正安定下来，于2016年以2200万欧元（1990万英镑/2540万美元）的身价回到伊杜纳公园球场，同时也承认后悔当年的出走行为。

金特尔：700万欧元的利润

另一个证明多特蒙德那令人羡慕的绝好眼光的例子就是马提亚·金特尔，他在2014-15赛季前被多特蒙德以1000万欧元（900万英镑/ 1150万美元）的身价从弗莱堡买走。

金特尔在多的防守端踢了3年，总计100多场比赛，然后被允许离开去了门兴格拉德巴赫。

多特蒙德被认为在这名中后卫的交易上稳赚了700万欧元 （630万英镑/810我那美元）

香川慎司：1670万欧元（回队之前）

香川慎司是多特俱乐部从日本当地球队以大约35万欧元（31.7万英镑/40.4万美元）的身价挖掘出来的。当时，多特利用了球员合同中的一项条款——允许香川在有欧洲俱乐部有兴趣的前提乡下，以一个相对较低的价格离开了大阪球队。

这名攻击型中场很快成为了伊杜纳公园球场球迷的最爱，他在多特的进球效率都保持在每两场不到一球的优异表现，并在德国的两个赛季中都帮助球队获得了德甲冠军。

当2012年曼联发出一份价值1700万英镑（2170万美元）的邀请时，多特蒙德虽然很遗憾球员的离开，但还是很满意这笔交易带来的巨大利润。

仅仅两年后，在曼彻斯特经历了令人失望的一段时间后，德多特再次有能力以仅仅800万欧元（720万欧元/920万美元）的价格签了回香川。

奥斯曼·登贝莱：1.37亿欧元的利润

当他还在雷恩的时候，奥斯曼的才华就已经很明显了。但是多特蒙德早2016年机敏地以800万欧元（720万英镑/920万美元）的价格签下了这名青年球员。

这名法国人在德甲度过了美妙的首个赛季，并引起了巴塞罗那的注意。在2017年的夏天内马尔意外转会到巴黎圣日耳曼后，巴塞罗那迫切地想要签下一名新的边锋。

尽管他离开德甲球队的方式相当极端，登贝莱仍然帮助多特带来了一个巨大的利润——巴萨同意并支付一份价值1.05亿欧元（9500万英镑/1.21亿美元）的初始合约，且还包含潜在的4000万欧元（3620万英镑 /4510万美元）的附加条款。

胡梅尔斯：3100万欧元的利润

以胡梅尔斯为例，拜仁的损失对他们在德甲的竞争对手来说是无量的收获。当时还是年轻球员的胡梅尔斯未能被拜仁垂青，因此该后卫以400万欧元（360万英镑/460万美元）的身价被送去了多特蒙德俱乐部。

剩下的，就像他们说的，就是历史上演的那一切。胡梅尔斯是多特蒙德连续两年称霸联赛的基石，同时也球队进入2012-13赛季的欧冠决赛起到了重要帮助。

他还在拜仁对其瓜穆相看前品尝了世界杯冠军的滋味，之后他便以3500万欧元（3170万英镑 /4040万美元）的身价被带回了巴伐利亚。

京多安：1450万欧元的利润

从2011年到2016年之间，德国中场球员京多安在多特蒙德效力了5个赛季，而他在20岁从纽伦堡转会而来时的身价仅为廉价的550万欧元（500万英镑/630万美元）。而在2016年曼城对其产生兴趣时，多特蒙德以2210万欧元（2000万英镑/ 2550万美元）——这位球员初始投资的四倍价格完成了交易。

奥巴梅扬：5100万欧元的利润

2013年，当奥巴梅扬来到多特蒙德时，他被赋予了最艰巨的任务。

在伊杜纳公园球场和莱万多夫斯基一起度过了第一个赛季后，波兰人转会加盟拜仁意味着进攻进球的责任都落在了加蓬国脚身上。

值得注意的是，他完美胜任了这项任务，在上场的213场比赛中攻入141球，使他成为了欧洲顶级前锋之一。

他最终在去年1月离开了多特蒙德加盟了英超球队阿森纳，6200万欧元（5600万英镑/ 7130美元）的转会身价代表着多特蒙德俱乐部又一巨大的投资回，考虑到球队在2013年仅以大约1300万欧元（1180万英镑 / 1500万美元）的价格将其从圣艾蒂安带走。

姆希塔良：1450万欧元的利润

多特在2013年从矿工签下亚美尼亚中场组织核心姆希塔良是为了取代将要转会拜仁的格策，当时的转会成交价为2750万欧元（2490万英镑 / 3170万美元)。

在德甲的三个成功赛季帮助姆希塔良赢得了来自曼联的一份价值4180万欧元（3780万英镑 / 4810万美元）的报价。

帕帕斯塔索普洛斯：1050万欧元的利润

黄帕帕在多特的成长道路并非一帆风顺，特蒙德蜿蜒的道路，在热那亚显山露水但是未能在米兰获得站稳脚跟，但之后他在德甲云达不来梅获得了巨大成功并说服了多特蒙德花费950万欧元（860万英镑/1100万美元）签下了他。

事实证明，这是另一项鼓舞人心的投资。这名后卫在伊杜纳公园球场踢了五年的主力，与胡姆斯在后防线上建立了强大的合作关系，巩固了他作为顶级中后卫的声誉。

当阿森纳在2018年的夏天引进这名希腊国际时，枪手支付了多特大约1590万欧元（1440万英镑 / 1830万美元），这意味着更多的钱又进到了多特的金库。

普利西奇：6400万欧元的利润

作为交易的一部分，普利西奇现在以租借球员的身份在多特蒙德直到赛季结束，然后在夏天正式转会切尔西。这笔价值高达6420万欧元（5800万英镑/ 7400万美元）美元的交易让普利西奇成为了多特蒙德俱乐部最新和最成功的转会故事。

这位多才多艺的美国前锋在16岁的时候就被BVB选中，并迅速进入了俱乐部和国家队的一线队。

在与切尔西签约后，普里西奇成为了多特蒙德历史上第二大的转会，仅次于登贝莱。

欧洲最赚钱的天才制造工厂

格策：3700万欧元

金特尔：1700万欧元

香川：1880万欧元

登贝莱：1.05亿欧元

胡梅尔斯：3500万欧元

京多安：2210万欧元

奥巴梅扬：6200万欧元

姆希塔良：4180万欧元

黄帕帕：1590万欧元

普利西奇：6420万欧元

总计：4.188亿欧元（3.768亿英镑/4.808亿美元）

虽然还有其他几名球员已经在2012-13赛季结束后转会离开,但令人吃惊的是,多特蒙德从以上10名球员的交易中就赚取了大约4.188亿欧元（3.768亿英镑/4.808亿美元），再次证明了伊杜纳球场为名副其实的欧洲最赚钱的天才制造工厂。