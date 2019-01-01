盆满钵满 巴萨本赛季收入将突破10亿欧元

红蓝军团透露，他们将在2019年至2020年的比赛中收获创纪录的收入，并将达到天文数字。

巴塞罗那俱乐部宣布，预计在2019-2020赛季实现10亿欧元(9亿英镑/ 11亿美元)的收入，比他们预计的内部目标提前一年。

巴塞罗那是全球最成功的体育俱乐部之一，它将在本赛季结束前突破这一重大财务障碍，比其2021年达到这一门槛的目标提前12个月。

自2011-12赛季以来，这家西甲豪门每年都在盈利。他们的盈利将超过10亿这个数字，部分原因是诺坎普的工资成本下降了。

俱乐部副主席恩里克·托姆巴斯在新闻发布会上宣布了这一创纪录的数字，他认为俱乐部在转会市场上的谨慎支出是帮助球队提前一年实现目标的关键。

尽管巴萨在新赛季之前签下了很多大牌球员，包括安托万·格里兹曼和弗兰基·德容等，但他们也在几次高调的卖人中帮助球队平衡了收支。

特别值得一提的是，租借给拜仁慕尼黑的菲利佩·库蒂尼奥的离开，帮助他们降低了整体的工资费用，避免了任何违反财务公平的行为。

因此，俱乐部本赛季的收入预计将大幅增长，2018-19赛季的收入预计将达到9.9亿欧元(8.78亿英镑/ 11亿美元)，到2019-20赛季将增至10亿欧元(9亿英镑/ 11亿美元)。

托姆巴斯和俱乐部的首席执行官奥斯卡·格劳都对球队达到这一重要里程碑感到高兴，两人都很高兴地解释了帮助他们超越预期的愿景。

“出售球员对俱乐部来说至关重要。”托姆巴斯说：“我们目前的财务状况很健康，这让我们能够有保障地展望未来。工资下降了百分之三。我们出售那些在俱乐部不成功的球员。我们的首要任务是拥有有竞争力的球队，目前我们还没有卖出任何一名取得成功的球员。”

“巴塞罗那是一家专注于足球的体育俱乐部，所以我们的目标是拥有优秀的球员来赢得比赛。”格劳补充道：“如果我们不雇佣一名球员，我们会有更高的盈余，但我们的目标是拥有财务稳定的最佳球队。”

巴萨上个赛季的税后总利润为500万欧元(440万英镑/ 550万美元)，预计本赛季的税后利润将翻一番以上，达到1100万欧元(980万英镑/ 1220万美元)。