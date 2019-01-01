皮雷：希望法国抽中英格兰 避开西班牙

法国队在周六的抽签中处于第二档，这位阿森纳的传奇人物希望迎接三狮军团的挑战。

罗伯特·皮雷希望在2020年欧洲杯的小组赛中，法国队能与“重振雄风”的英格兰队并肩作战。

两队都以小组第一的成绩晋级欧洲杯决赛圈。本周六将在布加勒斯特举行的抽签仪式。

英格兰将在明年的决赛圈中总共主办7场比赛，他们位于抽签的第一档，而法国虽然是世界冠军，但他们位于第二档。

前阿森纳边锋皮雷希望看到自己的祖国对阵索斯盖特的球队，他认为索斯盖特将是本届赛事的一大威胁。

“可以肯定的是，我们将抽到一支强大的球队，因为不幸的是，我们处于第二档。”他对Omnisport说：“我想和谁比赛？法国对英格兰会很好。我认为我们很强大，但英格兰人正在复兴，索斯盖特已经建立了一支很好的队伍，很年轻，有一点经验，他们可以在下一届欧洲杯上给我们一个惊喜。你知道决赛在伦敦举行，所以他们会很有动力。”

皮雷希望法国队避开的一支球队是西班牙队，西班牙队以不败战绩进入决赛圈，使他们成为夺冠热门。

“应该避开的总是西班牙队。”皮雷补充道：“他们仍然很强大，他们很有技术，他们每次都给我们制造麻烦。”

皮雷总共为国家队出场79次，他是1998年世界杯和2000年欧洲杯法国队的一员，法国队是历史上第一支背靠背夺得大赛冠军的欧洲球队。