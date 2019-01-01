皮雷：埃梅里是个好教练 第一年其实还行

前阿森纳球星皮雷相信埃梅里是带领苦苦挣扎的阿森纳取得成功的合适教练。

去年夏天，埃梅里取代了传奇的温格成为主教练，在酋长球场执教的第一个赛季，他的表现平平。

枪手在欧联杯决赛中被对手切尔西击败，并且未能进入联赛前四，再次错过了欧冠。

他们未能在欧洲顶级俱乐部的比赛中获得一席之地，最终导致了埃梅里转会预算的减少。据报道，西班牙人今年夏天只得到4500万英镑来加强自己的实力。

但是皮雷认为埃梅里可以把美好的时光带回北伦敦。皮雷在阿森纳效力期间曾两次获得英超冠军。

皮雷说:“这是一步一步来的。现在的主教练是乌奈·埃梅里。我认为他有一个非常好的赛季。对于第一个赛季，这是非常困难的，因为人们，球迷和媒体把他和温格比较。不幸的是，我们在欧联杯决赛中输给了切尔西。但我认为他对阿森纳来说是个好教练。我们需要说:‘好吧，你有时间——也许你可以在下个赛季组建一支球队’，最重要的是要相信主教练。”

皮雷的前阿森纳队友永贝里将成为阿森纳新的一线队助理教练，他将与史蒂夫·博尔德互换角色，后者将负责球队的23岁以下青年队。

这名前法国中场对永贝里的任命表示欢迎，他将从23岁以下青年队的位置上走出来，与主教练埃梅里共事。

“我为永贝里感到高兴，因为他将加入埃梅里的队伍。”皮雷补充道：“这是阿森纳的一个很好的决定。他在阿森纳U23表现很好，赢得了冠军。他了解阿森纳，他了解高水平的足球，他知道如何赢得冠军。当我看到这个消息时，我为弗雷迪感到高兴。这就是为什么我给他发了个短信，祝他新赛季好运。我认为阿森纳需要一个像他这样的前球员来为球队带来他的经验和理念。”