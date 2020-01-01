皮耶罗预测：梅西将在巴塞罗那完成职业生涯

这位前尤文图斯球星表示，如果梅西能在诺坎普度过他的职业生涯，“这将是一个美妙的故事”。

据尤文图斯球星亚历山德罗·德尔·皮耶罗说，莱昂内尔·梅西不太可能离开巴塞罗那，如果这位阿根廷传奇在诺坎普结束他的职业生涯，这将是一个“美好的故事”。

本月有报道称，在与巴萨体育主管埃里克·阿比达尔发生公开争吵后，梅西可能会离开巴萨。

这次与前队友的不和发生在巴萨的困难时期，因为梅西的合同中有一项条款允许他在赛季结束后免费离开。

其他球队

曼城曾与一项大胆的交易联系在一起，梅西将与巴萨前主教练瓜迪奥拉联系在一起，瓜迪奥拉否认他会努力推进这笔交易，而意甲冠军尤文图斯也被传有望交易。

后者当然希望看到梅西和他的老对手克里斯蒂亚诺·罗纳尔多站在一起，但是前意大利国脚德尔·皮耶罗相信这位阿根廷超级巨星不会希望离开巴萨。

在劳伦斯世界体育奖颁奖前，皮耶罗告诉Omnisport：“（梅西）是一个天才。提名一个像他这样的球员很容易。他度过了一个重要的赛季。这就是他被提名这个奖项的原因。”

“我不认为他在考虑离开俱乐部。他和俱乐部关系很好。一切都表明他可以在那里度过他的职业生涯。这将是一个很好的故事。”

本赛季到目前为止，意甲联赛一直是惊险刺激的，积分榜榜首的尤文图斯只比第二名拉齐奥多1分，国际米兰落后3分排在第三。

皮耶罗认为，对意大利足球来说，争夺霸权只会是一件好事。

“最终我们将在意甲展开一场持续三到四个月的冠军争夺战。”他补充道：“我们已经习惯了在一月份看到尤文图斯有很大的差距。这种情况是积极的。”

“国际米兰进步了很多，拉齐奥也有一个令人难以置信的赛季。我们很高兴在意大利遇到这样的挑战。”