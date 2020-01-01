皮耶罗猜测瓜迪奥拉会加盟尤文：也许命中注定

斑马军团的传奇人物已经意识到蓝月亮的欧冠禁赛传言将会导致这位高水平的教练离开。

尤文图斯传奇人物皮耶罗暗示，瓜迪奥拉的“命运”就是最终掌管意甲冠军。

关于这位教练转会到都灵的传闻再次升温。

欧足联以违反财务公平规则为由，禁止曼城参加欧冠赛事两年。

其他球队

现在，在伊提哈德球场球场内外的关键球员的未来是怎样的，人们提出了严肃的问题。

瓜迪奥拉是那些可能提出转会的人之一，蓝月亮主帅还没有同意将他在英格兰的合同延长到2021年以后。

他甚至有可能在夏天直接离开球队，因为萨里在尤文的失败可能为他在意大利获得一个重要的位置打开了大门。

在劳伦斯体育奖颁奖典礼上，德尔·皮耶罗对围绕瓜迪奥拉的不确定性告诉记者：“在意大利已经有谣言说，教练和许多球员将离开俱乐部。”

“整个足球界都认为他们可以从曼彻斯特偷点什么。”

“去年夏天有很多关于他将加盟尤文图斯的传言，现在仍在继续。”

这位世界杯冠军补充道：“世界上的每一家俱乐部都喜欢他作为教练的身份，我也很想在意大利看到佩普。”

“他在西班牙、德国和英格兰都赢过。如果我们沿着这条路走下去，我想也许去尤文是他的命运。”

古利特在他的球员生涯中曾在意大利和英格兰效力过AC米兰和切尔西，他也相信瓜迪奥拉会在2019- 2020赛季结束后寻求改变。

这位标志性的荷兰人说：“我为曼城球队、球队、球员、教练等感到遗憾。这是可怕的。”

“但是我知道佩普，也知道他渴望再次赢得冠军联赛。我认为他会考虑去尤文图斯，因为我们都知道他们渴望他去到那里。”

“这是否正确是另一个问题，但是他想参加冠军联赛——这是佩普的归属。”

曼城正计划对他们禁赛处罚提起上诉，俱乐部相信他们有“确凿的证据”来推翻制裁。