皮尔洛：迪巴拉是尤文重要一员 他是必不可少的冠军球员

尤文图斯教头强调了离队传闻不断的迪巴拉依旧是球队重要一员，并希望他能尽快摆脱伤病困扰。

皮尔洛强调保罗·迪巴拉对他而言仍然是球队的重要一员，尽管外界一直对这位尤文图斯球星未来猜测不断。

27岁的迪巴拉再次与离开意甲卫冕冠军的传闻联系在一起，尽管他的合同要在2022年才会到期，不过已经有消息传出他将与斑马军团签下一份续约合同。

阿根廷国脚由于大腿受伤错过了周六4-0战胜帕尔马的比赛，而从目前的传闻来看，曼联有可能会成为他的下一站，他可能会成为博格巴回归都灵安联球场的筹码之一。

其他球队

当被问及迪巴拉对他是否重要时，尤文主教练皮尔洛告诉记者:“他对我而言绝对是一位重要球员。像他这样的冠军球员在强队中总是必不可少的。”

皮尔洛希望迪巴拉能尽早在下周二回归，届时尤文图斯将坐镇主场迎战佛罗伦萨。

“我希望所有球员都能回到训练场，迪巴拉就是其中之一，他的表现一直很棒。”这位尤文图斯主帅表示。

“不幸的是，他受了一点小伤，昨天他试着强迫自己进行一些训练，但他担心会伤得更厉害。我们希望他能在下周二回到球队。”

尽管皮尔洛依旧将迪巴拉视为球队的重要一员，但他并没能在本赛季的前期占据一个重要位置。截至目前，本赛季他只首发出场了10场比赛，再次生活在克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的阴影之下，本赛季他只进了两个球，没有贡献一次助攻。

尽管如此，皮尔洛还是在两场比赛中把队长袖标交给了阿根廷人，一场是联赛中1-1战平贝内文托，另一场是在欧冠小组赛客场4-1大胜费伦瓦罗斯的比赛中。

迪巴拉一直是都灵城豪门的忠实球迷。他于2015年从巴勒莫加盟而来，至今已经为皮尔洛的球队出场241次，打入97球，贡献38次助攻。

在接受采访时，他一直在试图淡化有关他可能离开的传闻。

“关于我的合同，有很多事情都是不真实的，”阿根廷国脚在上周战胜热那亚的终场哨吹响后告诉天空体育。

“我的经纪人在都灵城呆了很长一段时间，不过并没有得到俱乐部的联系。”

“实话实说会更好，因为在这个时期谈论这些问题会让球迷反对我，而我会对尤文图斯奉献所有的爱。”

尤文目前在意甲积分榜上排名第三，落后领头羊AC米兰一分，后者将在周日客场挑战萨索洛。