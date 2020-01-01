皮尔洛：苏亚雷斯很难加盟尤文 与伊瓜因是和平解约

这位尤文图斯新教练即将迎来自己的执教首战，不过他表示在伊瓜因离队后，苏亚雷斯很难成为球队中的中锋。

皮尔洛承认苏亚雷斯加盟尤文图斯的交易难以完成，这位巴塞罗那球星看起来不太可能在今夏转会至都灵城。

根据够力足球此前的报道，苏亚雷斯希望能在2020-21赛季自由身离开诺坎普球场，目前他的年薪高达1400万欧元，而他在巴萨的合同也进入了最后一年。

此前这位33岁的球员已经和尤文达成了一份每赛季1000万欧元的合同，并且在周四转会之前在都灵完成了语言考试，以获得意大利护照。

其他球队

然而，巴萨拒绝支付苏亚雷斯要求的遣散费，尽管罗纳德·科曼在新赛季之前就已经明确表示这名乌拉圭人并不在自己的计划之内。

而尤文图斯甚至已经开始与自己的下一个目标接触，埃丁·哲科即将完成1600万欧元从罗马转会到都灵安联球场。

够力足球了解到这位波黑前锋已经得到了意大利冠军球队提供的一份两年合同，但是苏亚雷斯在本周早些时候接受《米兰体育报》采访时曾表示，他仍然有转会加盟尤文的可能性。

皮尔洛在周六的新闻发布会上打破了他对巴萨球星未来的沉默，声称现在为他安排转会已经太迟了。

“办理护照的时间很长，苏亚雷斯很难在今夏成为尤文图斯的新前锋。”这位今夏刚刚上任的尤文图斯主帅告诉记者。

当被问及新中锋何时会在都灵安联球场亮相时，皮尔洛回答道:“我们都在等待这名前锋的到来，但我们并不着急。”

在与尤文图斯解除合同后，斑马军团原来的主力中锋伊瓜因在本周五正式加盟了美国职业足球大联盟新球队迈阿密国际。

皮尔洛还谈到了赫迪拉即将离开的传言他补充道:“伊瓜因表达了他想离开的愿望，因此我们达成了协议，双方提前解约。赫迪拉？他刚刚从伤病中恢复，不过并没有完全被排除在球队的新赛季计划之外。”

“等到他回来之后，再让我们看看如何解决他的未来。”

根据此前的报道，尤文图斯已经向赫迪拉提供了一份新的解约提议，他们将向赫迪拉提供其最后一年合同中的一半薪水，而赫迪拉愿意接受俱乐部的提议。

这位世界杯冠军执教的第一场比赛将是在周日于主场迎战桑普多利亚，他担心老帅拉涅利率领的球队成为尤文的拦路虎。

“我预计明天会是一场艰苦的比赛，因为我很熟悉拉涅利，他是一位非常棒的教练，他在自己漫长的职业生涯中已经证明了这一点。明天的比赛不会容易，因为他们客场作战，就像其他来到这里的球队一样，会排出非常紧凑的阵型。我们会努力寻找桑普多利亚的空档，即便空间很少。与此同时，我们还要留意他们的反击，他们很擅长这一点，所以我们已经知道会面临什么，我们会做好准备的。