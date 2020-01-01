皮尔洛看好国米：孔蒂会让你踢得比你想得更好

这位意大利传奇人物在他职业生涯末期曾在孔蒂手下效力，并在他的带领下经历了一次复兴，在尤文图斯赢得了三次意甲冠军。

国际米兰在安东尼奥·孔蒂的带领下挑战意甲冠军对皮尔洛来说并不意外，他说他的前教练让所有球员发挥出了最好的水平。

孔蒂在2011-12赛季初将皮尔洛免费带到尤文图斯，两人一起赢得了意大利联赛三连冠。

其他球队

现在，孔蒂的国米将在周日晚上对阵皮尔洛的前俱乐部AC米兰，他们知道一场胜利将会使他们在积分上追平第一名的尤文。

当被问及是否对国米夺冠感到惊讶时，皮尔洛表现出了典型的困惑。

“一点也不，因为我太了解他了。”他说。

“我知道国际米兰会达到这样的水平，为联赛冠军奋斗到底。”

“他总是引导你尽最大的努力，比你想象的打得更好。”

“他沉迷于赢球，如果他输了，你就不能和他说话。他变成了魔鬼!”

随着联赛冠军的争夺在前半个赛季的大部分时间里一直是势均力敌的，尤文从新年开始就希望拉开差距。

现在，三场联赛的两场失利——客场对那不勒斯和维罗纳——给了国际米兰重新回到联赛的机会。

他们的良好赛季到目前为止还不是一个人的表演，但皮尔洛认为大部分的功劳应该归于孔蒂。

“尤其是他，”他说。“然后俱乐部在那些符合教练理念的球员身上花了很多钱。”

“今天的尤文图斯是如此强大，因为他们在每个位置都有高质量的球员——球队是通过一次换一个比上一个更好的球员而建立起来的。但我相信国际米兰会战斗到最后。”、

随着桑切斯恢复健康以及埃里克森、阿什利·杨和维克多·摩西在一月份的签约，国际米兰希望在尤文陷入困境时能够提升他们的状态。

“他是一名优秀的球员。”皮尔洛这样评价埃里克森。

“他会提高他们的水平。他需要时间，因为他来自一个非常不同的联赛。”