皮尔洛：托纳利是意甲最佳中场 但并非我继承人

这名布雷西亚少年已经和一些世界上最大的俱乐部联系在一起，他的意大利偶像相信他已经准备好提升自己了。

据皮尔洛透露，布雷西亚新星桑德罗·托纳利已经是意甲最好的中场球员。

尤文图斯、利物浦和切尔西是众多与这位19岁球员有联系的俱乐部之一，皮尔洛相信他会适合任何一支顶级球队。

其他球队

然而，当《米兰体育报》问他是否相信托纳利是他自己的中场王座的继承人时，皮尔洛并不确定。

“不,”他说。“他很好，但是他在球场上和我不一样。”

“他具备成为冠军的一切条件，但他更适合一个两人组成的中场。他已经可以为一支伟大的球队效力了；他是联盟里最好的。”

托纳利上赛季帮助布雷西亚从乙级升级后继续为他们在顶级联赛中闪耀。

自从2018-19赛季开始，他只因为停赛缺席了三场联赛。虽然布雷西亚目前在意甲垫底，但如果他能在那里再呆一年，那将是一个很大的惊喜。

与此同时，皮尔洛也期待着新的领域。在2017年退役后，他准备重返赛场，担任教练一职。

“我已经和别人谈过了，我将在7月开始。”他透露道。

“我真的想开始一个全新的、完全不同的道路。我认为我可以成为一个好的足球教练，我可以传递我的想法。”

“我有我的个性，我总是让别人听到和理解我。踢得好，你就会成功。”

皮尔洛认为前尤文图斯主帅安东尼奥·孔蒂是他的教练灵感来源，尽管他也渴望向现任尤文主帅毛里齐奥·萨里学习。

“因为孔蒂，我开始考虑成为一名教练。”皮尔洛补充道。

“他是我遇到的最好的，他每天给我们看40到50分钟的视频。我告诉自己我能做，我也想这么做。开始是很重要的一步。”

“在接下来的几个月里，我将跟踪(萨里)的日常工作，找出他的方法。”

“在他周围有一些消极的声音，也许是因为球迷们期待更多。”

“但是萨里无论走到哪里都做得很好，从那不勒斯到伦敦，现在又到了尤文，他将带领球队度过另一个重要的赛季。”

“尤文可以赢得欧冠。这就是他们的目的，我没有看到比他们更有组织的对手。”